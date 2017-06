Mobilitätsbeirat hat neuen Vorstand

vergrößern 1 von 1 Foto: Kahlke 1 von 1

Der Mobilitätsbeirat der Stadt Eutin ist wieder voll arbeitsfähig. Dienstagabend übernahm Jens-Rose Zeuner den Vorsitz des Gremiums. Ihm zur Seite sitzen künftig zwei Stellvertreter statt des bisher einen. Es sind Tom Machoy und Tilo Hegenberg. Diese Vorstandserweiterung dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass der bisherige Stellvertreter Karlheinz Jepp nicht in die Bresche gesprungen war, als Bauer den Vorsitz aufgrund fehlender Anerkennung der Arbeit des Beirats niedergelegt hatte (wir berichteten).

Am Dienstag nun tagte das städtische Gremium im Kreisbauamt. Wer noch einmal Fetzen fliegen sehen wollte, der wurde enttäuscht. In konstruktiver Stimmung klärten die Mitglieder des Mobilitätsbeirats mit den Vertretern der Verwaltung – gekommen waren Bürgermeister Carsten Behnk und seine Mitarbeiterinnen Karen Dyck und Sabrina Hilpert – was zu klären war. Die Aussprache hatte es in den Wochen zuvor hinter verschlossenen Türen gegeben.

Rose-Zeuner äußerte den Wunsch nach eigener Protokollführung durch ein Mitglied des Beirats. Bürgermeister Carsten Behnk warf ein: „Das Protokoll muss kommunalpolitischen Anforderungen entsprechen.“ Deshalb müsse es durch eine Mitarbeiterin der Stadt geführt werden.

Die Mitglieder hatten bereits im Vorwege moniert, dass eine Sitzung nicht ordentlich aufbereitet werden könne, wenn sie das Protokoll erst eine Woche vor dem nächsten Treffen erhielten. Üblicherweise trifft sich der Beirat alle drei Monate.

Das Gremium wollte außerdem eine detailliertere Protokollführung. Behnk sagte zwar, dass eine offene Protokollierung nicht üblich sei, signalisierte aber Bereitschaft, Anträge und Zuständigkeiten so weit möglich zu formulieren.

Der bisherige Vorsitzende Alexander Bauer forderte die zeitnahe Benachrichtigung des Beirats, sobald die Stadtvertretung Neues behandele. Ihr Gremium wolle flexibel reagieren und nicht erst Monate später darüber sprechen. Behnk: Das Tagen außer der Reihe sei sicherlich möglich.

Bauer wünschte sich auch, dass Abgesandte des Beirats in Sitzungen gleich behandelt würden und mit am Tisch sitzen könnten. Hier stimmte Bürgervorsteher Dieter Holst ihm zu. Wer mit der Tagesordnung zu tun habe, müsse natürlich mit am Tisch sitzen.

Rose-Zeuner und Hegenberg erachteten Ablaufpläne für sinnvoll, die Auskunft über die Baumaßnahmen der Stadt gäben: „Damit wir sie abarbeiten können.“ Sein Beispiel: Seit Herbst hätten sie Informationen über den geplanten ZOB haben wollen, ein halbes Jahr aber keine Antwort erhalten. Dann wären im Gespräch mit dem Planer herausgekommen: die Planungen seien abgeschlossen. Verwaltungsmitarbeiterin Dyck antwortete ihm, die Unterlagen wären im Bauamt selbst erst spät eingetroffen. Rose-Zeuner: „Dann haben wir eine falsche Auskunft erhalten.“ Stadtvertreterin Monika Obiray bemerkte dazu, dass das Bauamt als Auftraggeber den Abgabetermin vorgebe.

Dem Wunsch nach eigener Öffentlichkeitsarbeit erteilte Behnk eine Absage. Das Gremium sei ein städtisches und müsse somit alles mit der Öffentlichkeitsabteilung besprechen. Es gehe nicht, dass sich ein Vorsitzender des Beirats an die Presse wende, übte er noch einmal Kritik. Der Beirat selbst wünschte sich von der Presse eine regelmäßige Begleitung.

Zu den gehörten Vorwürfen wollte sich Bürgermeister Behnk gegenüber der Presse nicht äußern: „Wir wollen nicht zurückschauen, sondern nach vorn. Wir freuen uns über die neue Zusammensetzung und auf die inhaltliche Zusammenarbeit.“

Alexander Bauer jedenfalls weint seinem Ehrenamt anscheinend keine Träne nach. Er sei erleichtert. Als Fußvolk sei das Ganze doch wesentlich angenehmer.

von Juliane Kahlke

erstellt am 15.Jun.2017 | 00:34 Uhr