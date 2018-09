von Michael Kuhr

21. September 2018, 13:47 Uhr

Unter dem Motto „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“ macht das Energiesparmobil am kommenden Montag, 24. September, am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz Station. Nach Schulschluss sind interessierte Bürger willkommen. Das Mobil ist dort nach dem Unterricht von 13 bis 15 Uhr für Besucher geöffnet.