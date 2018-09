Mobbing-Vorwurf gegen Tanja Rönck

von Bernd Schröder

26. September 2018, 22:02 Uhr

Ein Pressegespräch über sein weiteres Vorgehen in Sachen Wahlpanne (siehe nebenstehender Bericht) nutzte Hans-Werner Salomon gestern im Anschluss an die Sitzung der Gemeindevertretung zur Abrechnung mit Tanja Rönck. Er übte massive Kritik an den Zuständen im Rathaus. „In der Gemeindeverwaltung herrscht ein Klima der gegenseitigen Angst“, erklärte Salomon, der 2016 bei der Bürgermeisterwahl gegen Rönck angetreten und im ersten Wahlgang ausgeschieden war.

Im Rathaus herrsche Mobbing, das von der Verwaltungsspitze und deren engstem Umfeld gegen Untergebene ausgeübt werde. Mitarbeitern, die widersprächen, werde nahegelegt zu kündigen, oder sie würden mit abfälligen Sprüchen abgefertigt. Da er von seinem Ansehen als ehemaliger Gemeindevertreter profitiere, seien ihm diese Fälle zugetragen worden. Er forderte die amtierenden Gemeindevertreter auf, nicht länger tatenlos zu bleiben: „Das ist ein Hilfeschrei. Die Politik, die das weiß, darf nicht mehr wegsehen“, verlangte Salomon.

Rönck reagierte zurückhaltend auf die Kritik. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihre Mitarbeiter sich abfällig gegenüber anderen äußerten. Auf den Vorwurf, unter ihrer Amtsführung herrsche ein „Klima der Angst“, wollte sie nicht eingehen. „Das ist seine persönliche Meinung, das kommentiere ich nicht.“

Ihr sei bewusst, dass unterschwellig gegen sie agiert werde. Tatsache sei aber, dass ihre Arbeit sehr erfolgreich sei, erklärte sie gestern Abend unter Verweis auf die Aufnahme ins Städtebauprogramm und eine mit der Vision Malente 2030 verbundene positive landes- und bundesweite Präsenz der Gemeinde. „Welche andere Kommune kann von sich sagen, dass sie so viel Erfolg hat?“, fragte Tanja Rönck. Es sei die Frage, mit welcher Intention solche Aussagen wie die von Salomon getroffen würden.