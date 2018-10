Mittelfeldplatz gefestigt

Volleyballerinnen der Sportvereinigung Pönitz gewinnen in der Bezirksliga gegen den TSV Wattenbek

von Harald Klipp

24. Oktober 2018, 21:31 Uhr

Die Volleyballerinnen der Sportvereinigung Pönitz haben in der Bezirksliga mit Sieg und Niederlage ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle gefestigt. Sie setzten sich gegen den TSV Wattenbek 3:1 durch und verloren gegen das Volleyballteam Kiel/Heikendorf 2:3. Beide Spiele waren recht ausgeglichen.

„Im vergangenen Jahr haben wir erst in der Relegation den Abstieg in die Bezirksklasse verhindert“, sagt Spielertrainerin Peggy Bandelin. In Pönitz seien die Trainingsbedingungen optimal. Und die helle Halle sei auch für die Spieltage ausgezeichnet geeignet. Im Auftaktspiel gegen Wattenbek entwickelte sich vom ersten Ballwechsel an ein spannendes Spiel, in dem es hin und her ging. Die Gastgeberinnen holten sich den ersten Satz mit 25:23 und den zweiten mit 25:20. Wattenbek gab nicht auf und kam mit 25:22 im dritten Abschnitt heran. Doch mit einem 25:22 im vierten Satz machten die Pönitzerinnen den Sieg perfekt.

Das Pönitzer Team ist eine Mischung aus erfahrenen und sehr jungen Spielerinnen. Mit Silke und Hedda-Leah Sprengel sowie Heike und Insa Stöckel sind zwei Mutter-Tochter-Paare dabei. Außerdem gehören Heizhen Hu, Melanie Konopka, Sabine Thode und Peggy Bandelin zum Aufgebot. Auch gegen das VT Kiel/Heikendorf setzten die Gastgeberinnen alles daran, die beiden Punkte in Pönitz zu behalten. Schon im ersten Satz knisterte es. Die Kielerinnen gewannen in der Verlängerung 26:24, doch im zweiten Durchgang glichen die Pönitzerinnen mit 25:23 aus, erlebte aber im dritten Satz mit 12:25 einen Einbruch, um den vierten Satz mit 25:20 zu gewinnen. Im fünften Satz, dem Tiebreak, für dessen Gewinn der Sieger 15 Punkte erzielen muss, hatten die Gastgeberinnen Probleme in der Annahme und unterlagen letztlich 10:15.