Eutin : Mitgliederzuwachs bei den Eutiner Rassegeflügelzüchtern

Positive Berichte bei der Jahresversammlung des Geflügelzuchtvereins Eutin von 1874.

von Alexander Steenbeck

22. Januar 2020, 09:36 Uhr

Eutin | Der Geflügelzuchtverein Eutin von 1874 freut sich über über die Anzahl von immerhin 19 Neumitgliedern in 2019 – „das macht Hoffnung für die Zukunft in dem ältesten Rassegeflügelzuchtverein Schleswig Holsteins“, sagte die 1. Vorsitzende, Anja Nagel, bei der Jahresversammlung im Gasthaus Wittenburg in Fissau. Aktuell verzeichnet der Verein einen Mitgliederstand von 112.

Rückblick auf 2019

Im Jahresbericht lobte die Vorsitzenden die gute Beteiligung bei den neun Monatsversammlungen sowie die gemeinsamen Frühschoppen bei Familie Grimm in Preetz. Die dekorativ gestaltete Kreisverbandsschau im Oktober, mit über 650 Tieren in der Tiefgarage der Sieverthalle sowie der Teilnahme der Eutiner Vogelfreunde mit ihren Vögeln, sei sehr werbewirksam in der Öffentlichkeit gewesen.

Nagel gratulierte noch einmal den Vereinssiegern der Eutiner Schau und überreichte die Ehrenbänder. Das Ehrenband Vereinsmeister Hühner und Wassergeflügel ging an Robert Lynsche aus Darry. er erhielt weiterhin das Band Beste Tier der Hühner. Vereinsmeister Tauben wurde Torsten Nagel und er erhielt auch das Ehrenband für die Beste Taube.

Der Zuchtwart Torsten Nagel berichtete über die Tierbesprechungen der letzten Monatsversammlungen – verschiedene Rassen mit ihren Schwerpunkten wurden dabei vorgestellt. Einige Versammlungen seien durch Züchterschulungen bereichert worden. Weiterhin erwähnte er die erfolgreichen Aussteller des Vereins auf Orts-, Kreis- und Landesschauen sowie die Höchstnoten mehrere Mitglieder mit ihren Tieren auf der Bundesschau in Leipzig und der Nationalen in Hannover.

Der Kassierer Jürgen Grimm wiederum bescheinigte eine solide Kassenlage.

Wahlen und Ehrungen

Bei der Jahresversammlung standen zudem Wahlen auf der Tagesordnung: Alexander Marckmann wurde zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt, Jürgen Barmwater der dieses Amt über 20 Jahre bekleidete, trat aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl an. Annemarie Klosa wurde in ihrem Amt als Schriftführerin erneut gewählt. 3. Kassenprüfer wurde Thomas Hamer, Torsten Nagel zum Ausstellungsleiter sowie sowie zu seinen Stellvertretern Günther Bock und Alexander Marckmann gewählt.

Unter dem Punkt Ehrungen wurde durch sie Sabrina Grimm für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, mit der Vereinsnadel in Silber geehrt.

Ausblick auf 2020

Für das Jahr 2020 sind zahlreiche Aktivitäten vorgesehen. Das traditionelle Hähnewettkrähen und eine gemeinsame Tagesfahrt. Der Geflügelzuchtverein Eutin veranstaltet dann im Oktober die an ihn übertragene Kreisverbandsschauschau des Kreisverbandes Lübeck/Ostholstein in der Tiefgarage der Sieverthalle.

Vereinstreffen offen für Interessierte

Wer Interesse an dem Hobby Rassegeflügelzucht hat oder sich einfach nur mit der sachgerechten Haltung von Hühnern, Enten oder Tauben und über die bestehende Impfpflicht von Hühnerbeständen informieren möchte, ist zu den Monatsversammlungen an jedem 3. Montag im Monat im Gasthaus Wittenburg Fissau, gesehen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Infos auch im Internet: www.geflügelzuchtverein-eutin.de.