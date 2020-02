379 Erwachsene und 29 Jugendliche: : Mitgliederboom bei den Plöner Seglern

Die 2. Vorsitzende Imke Langfedt, Kassenwart Sven Hansen und Sportwart Nicolaus v. Buddenbrock wurden wiedergewählt.

von Michael Kuhr

04. Februar 2020, 11:36 Uhr

Plön | Der Plöner Seglerverein freut sich über einen Mitgliederboom: 408 Mitglieder (379 Erwachsene und 29 Jugendliche) gehören dem Verein ein. 123 von ihnen erlebten jetzt die mit knapp drei Stunden wohl kürzeste Mitgliederversammlung des Vereins in der Aula am Schiffsthal. Acht Austritte stehen 29 Eintritt gegenüber, freute sich der Vorsitzende Jörn Mißfeldt.

Für 65 Jahre Vereinstreue wurden Hans-Jürgen Lamp, Jörg Schädlich und Uwe Teuschler geehrt. 55 Jahre sind Detlef-Christian (Häsi) Albrecht und Michael Mittl dabei. Erhard Herrnberger folgt mit 50 Jahren Vereinstreue. Die Goldene Nadel für 40 Jahre Vereinstreue wurden Christoph von Buddenbrock mit seinen Brüdern Nicolaus und Rupert, Bärbel-und Karl-Heinz Knobbe und Birgit Wirth überreicht. Für besondere Verdienste wurde Margret Karsten-Schwippert mit der Verleihung Silbernen Ehrennadel von der 2. Vorsitzenden Imke Langfeldt ausgezeichnet. 20 Jahre gehören dem PSV Ingo Buth, Ulrich Heine, Felix und Rudolf Klumpp, Malte Kraus, Malte Lange, Olaf und Stefanie Lehmann, Silke Lichtwark-Boland, Torsten Schmidt und

Dr. Thomas Quack an.

Vorsitzender Jörn Mißfeldt sprach über die bereits vollzogenen und noch fälligen Reparaturen an der Brückenanlage sowie der Überarbeitung der Jollenslipanlage. In der Liegeplatzordnung wurde eine Arbeitsdienstfreistellung für die über 75-jährigen Vereinsmitglieder ermöglicht.

Wegen einer Terminkollision des Stadtbuchtfestes und der Deutschen Meisterschaft wird es in diesem Jahr eng in der Eutiner Straße. Der PSV kann sich in diesem Jahr nicht an dem Stadtbuchtfest beteiligen. Gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme werden zugesagt. Die Verwaltung der Stadt Plön wurde durch den Hauptausschuss beauftragt die Vertragsverhandlungen mit dem PSV über den 2023 auslaufenden Erbbaurechtsvertrag vorzubereiten mit dem Ziel des Vertragsabschlusses bis Ende 2020. Ein erster Vertragsentwurf liegt seit dem 30. Januar vor

Sportwart Nicolaus von Buddenbrock zählte 2019 bei den Regatten 144 Boote mit 251 Teilnehmern. Rudolf Klumpp war der aktivste Mittwochsegler mit 16 von 17 Regatten. Die Jugendgruppe des PSV war mit ihrem Jugendwart Peter Mothes 2019 auf 22 auswärtigen Regatten erfolgreich unterwegs.

Für Elise Theurer, die im vergangenen Jahr den SVSH-Opti „Verbandskasten“ erhielt, war der Störtebeker-Cup auf Helgoland der seglerische Höhepunkt des Jahres. Sie wurde beste Teilnehmerin aus Schleswig-Holstein und im PSV zur „Seglerin des Jahres 2019“ ausgerufen.

