Mit Speed-Dating auf der Suche nach dänischen Mitarbeitern

von Achim Krauskopf

26. März 2018, 12:11 Uhr

Mit einem vor allem aus der Partnersuche bekannten Verfahren sucht die Arbeitsagentur am Dienstag, 24. April, um 10 Uhr bereits zum zweiten Mal nach Unternehmen aus Lübeck und Ostholstein, die sich für Arbeitskräfte aus Dänemark interessieren. Beim Job-Speed-Dating sollen in den Räumlichkeiten der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein zusätzliches Potenzial von Fachkräften in Grenznähe erschlossen und Defizite auf dem lokalen Arbeitsmarkt ausgeglichen werden.

„Nutzen Sie die Chance, zusätzliches Potenzial zu erschließen und unkompliziert mit interessierten Arbeitskräften aus Dänemark in Kontakt zu treten“, sagt Markus Dusch, Chef der Arbeitsagentur Lübeck. In kurzen Vorstellungsgesprächen sollen bei einem ersten Kennenlernen auch die Bewerbungsunterlagen ausgetauscht werden.

Organisiert wird die Veranstaltung

im Rahmen des Interreg-Projekts

„BOOST - Greater mobility across Femern Belt“, das durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird. Es werden unter anderem auch Lehrlingsausstausche, Jobmessen und Workshops in Dänemark und Deutschland organisiert.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung in der Neustädter Straße 26- 28 ist

nicht zwingend erforderlich. Allerdings nimmt Markus Spieckermann von der Arbeitsagentur ab sofort bis Freitag, 13. April, unter Tel. 04521/799220 Vormerkungen entgegen. Er ist auch unter mar kus.spiekermann@arbeitsagentur.de zu erreichen. Auch weitere Fragen können an ihn gerichtet werden.