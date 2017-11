Mit „Pocahontas“ in den Advent

vergrößern 1 von 2 Foto: Boller (2) 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 21.Nov.2017 | 12:36 Uhr

„Haare auf und los“. An diesem Probenabend kämpfen sie noch mit den glänzend schwarzen Langhaarperücken und ein kleines bisschen mit dem Text. Bis Sonnabend, 25. November, 15 Uhr wird alles sitzen. Dann feiert die Eutiner Theatergruppe Mischpoke auf der Bühne des Binchen-Kinos Premiere ihres 21. Weihnachtsmärchens. „Pocahontas, die kleine Indianerprinzessin“ soll das Publikum verzaubern.

Im „Tunnelblick“ tigert Regisseur Alexander Grau hochkonzentriert durch die Stuhlreihen und verfolgt die Probe wie an jedem Abend dieser Woche vor der ersten Aufführung. In seiner Rolle als Vater von Pocahontas muss auch er sich mit den langen Haaren anfreunden, die ständig im Mund fusseln und bei seinem flotten Schritt so schön wehen. „Sprich’ nicht nach hinten, lass’ die Musik langsam ausklingen.... Oh, diese Haare...“

Die Anweisungen kommen knapp und präzise. Zum achten Mal inszeniert er ein Schauspiel mit der Gruppe. Neben Weihnachtsmärchen auch Stücke für Erwachsene. „Ich habe inzwischen genaue Vorstellungen, bin in der Arbeit mit den Darstellern klarer als früher. Sie nennen mich auch den penetranten Regisseur“, sagt Alexander Grau grinsend.

Ihm geht es manchmal um Zentimeter. Aber die „Mischpoke“ vertraut ihm. Grau lobt: „Die Gruppe spielt mit, und das Endergebnis überzeugt.“ Ihr Name ist Programm, ein aus dem hebräischen stammender Begriff für Familie, Sippschaft, Zusammenhalt. Seit 1997 besteht die erfolgreiche Theatergruppe.

Mehr als ein Dutzend Aktive gehören dazu. Darsteller sind diesmal Wencke Susemihl in der Hauptrolle, Lennart Seidensticker, Uwe Wallbrecht, Holger Schröder, Nicolas Dafeldecker, Bettina Frost, Alexander Grau, Kim Dwuzet und zum ersten Mal auf der Bühne der 15 Jahre alte Jasper Stöckel. Im Hintergrund wirken Angelika Wallbrecht als Kostümbildnerin, Susanne Utes in der Maske, Marco Hoffmann als Lichttechniker, Judith Jackson als Pianistin. Die Musik hat Thomas Goralczyk komponiert.

Zur Theaterarbeit ist der Verwaltungsfachangestellte einst durch Tommy Geisler gekommen. Als jener das „Sams“ inszenierte, sollte Grau nur kurz mal etwas festhalten. Die Bühne hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Er kann Bühnenbild, Kulissenbau, Schauspieler und Regisseur.

Der Pappmaché-Fels für dieses Stück trocknete im eigenen Wohnzimmer, gebaut wurde er in der Doppelgarage. Insgesamt hat Grau vier verschiedene Bühnenbilder für „Pocahontas“ gestaltet. Alles praktisch zu bewegen, denn nach jeder Aufführung muss im Binchen komplett abgebaut werden, damit der Kinobetrieb weitergehen kann.

„Wir fühlen uns sehr wohl hier, schätzen die unmittelbare Nähe zum Publikum und die dadurch entstehende besondere Atmosphäre. Aber manche Stücke kann man auf dieser kleinen Bühne einfach nicht spielen“, träumt Grau von einem großen Saal.

Mit „Pocahontas“ hat Grau diesmal ein Weihnachtsmärchen ausgewählt, das nicht nur zwei Stunden lang den Alltag vergessen lässt, sondern für ihn auch eine Kernaussage hat: „Es geht um die Begegnung fremder Kulturen, eine Annäherung zwischen Fremden. Weiße Männer treffen auf Indianer. Und es zeigt deutlich, dass Kinder die Kulturen zusammenbringen können.“ Wie sagt es „Pocahontas“ an einer Stelle so anrührend: „Die Sprache des Herzens klingt immer gleich.“ Das Theaterstück für große und kleine Kinder von Jan Bodinus ist eine faszinierende Indianergeschichte voller Abenteuer, eine Geschichte über Freundschaft und gegenseitigen Respekt.

Wer sich das einmalige Bühnenerlebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rechtzeitig um Karten bemühen. Der Vorverkauf läuft. Nach der Premiere am 25. November sind weitere Aufführungen am 26. November sowie am 1., 2., 3., 9., 10., 16. und 17. Dezember jeweils um 15 Uhr im Binchen vorgesehen.

Die Schulvorstellungen in den Schlossterrassen sind ausgebucht, es kommen sogar Klassen und Kindergärten aus Malente und Plön. Komplett gebucht hat zudem der Förderverein des Kinderzentrums in Pelzerhaken eine Aufführung.