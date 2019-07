Mit nur 100 Bikern auf Tour

Wetter dämpfte Erwartungen bei „16. Bike-Weekend“ in Plön / Speedway-Legende Egon Müller war gestern der Stargast

von shz.de

07. Juli 2019, 21:18 Uhr

Plön | Das Zentrum der Stadt Plön war am Wochenende wieder ganz in der Hand von Motorradfahrern. Über drei Tage hatten Veranstalter Sven-Bolko Heck und sein Organisationsteam die 16. Auflage des „Bike-Weekends“ in der Kreisstadt auf die Beine gestellt.

Zu den Höhepunkten des dreitägigen Treffens in der Kreisstadt gehörte abermals die traditionelle Ausfahrt der angereisten Biker am Samstagnachmittag. Jedoch litt das Interesse bei der Tour, die Joachim Schmidtke anführte, deutlich unter dem grauen Wetter mit Nieselregen.

Seit sechs Jahren koordiniert der in der Biker-Szene als „RC-Krusbär“ bekannte ehemalige Bankangestellte die Ausfahrt und führt sie mit seiner imposanten Harley mit an. Der 59-Jährige Schmidtke ist stolzer Besitzer einer fünf Jahre alten und 100 PS starken Harley Davidson, seine zweiten Maschine. Nach Angaben Schmidtkes liegt der Preis für das chromglänzende, mit Blaulicht ausgestattete Gefährt bei 43.000 Euro.

Zur Enttäuschung Sven-Bolko Hecks und seiner Crew gingen letztlich nur rund 100 Biker auf die dreistündige Tour von Plön über Bosau nach Rickling und dann über die Bundesstraße 430 wieder nach Plön. „Wir haben eigentlich mit 1000 Bikern gerechnet. Aber das schlechte Wetter hat unsere Pläne durchkreuzt“, räumte Heck ernüchtert ein.

Rund 70 Kilometer wurden bei der von sechs BMW-Motorrädern der Polizei eskortierten Ausfahrt zurückgelegt. „Dabei bevorzugen wir bewusst Nebenstraßen, denn wir möchten unseren Gästen die schönen Seiten Schleswig-Holsteins zeigen“, berichtet Joachim Schmidtke vor dem Start.

Schmidtke selbst hat erst mit 50 Jahren den Motorradführerschein gemacht. Seither ist das Motorradfahren seine große Leidenschaft. Schon an den Kennzeichen der teilnehmenden Motorräder, darunter von der Harley-Davidson, Kawasaki, Suzuki, BMW, Ducati, Yamaha bis hin zur Honda und Moto Guzzi alles dabei, war zu erkennen, dass nicht nur Schleswig-Holsteiner, sondern auch Biker aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg und Baden-Württemberg nach Plön gekommen waren, um an der Ausfahrt teilzunehmen.

Bike-Shows sowie ein vielfältiges Musikangebot auf der Bühne begleiteten die drei Tage. Mit einem Biker-Gottesdienst und einem Nachmittagsprogramm, bei dem die deutsche Speedway-Legende Egon Müller (71) als Stargast mit Anekdoten aus seiner Rennfahrerzeit für Unterhaltung sorgte, ging das 16. Bike-Weekend gestern Abend zu Ende.