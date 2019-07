Gömnitzer Berg : Mit Naturschutz zum Ökokonto für Fehmarnbelt

Knapp 60 Hektar sind mit Naturschutzmaßnahmen Ausgleichsflächen für den Fehmarnbelttunnel geworden.

von Juliane Kahlke

08. Juli 2019, 19:35 Uhr

Gömnitz/Fehmarn | Seit zehn Jahren betreut die Stiftung Naturschutz Flächen am Gömnitzer Berg und weist auf offensichtliche Veränderungen durch Naturschutzmaßnahmen hin. Heike Henning, zuständig bei der Stiftung Naturschutz für die dauerhafte Pflege und Entwicklung des Gebietes am Gömnitzer Berg, verdeutlicht die Veränderungen im Vergleich zum Zustand vor zehn Jahren: „14 Teiche wurden als neue Lebensräume für Amphibien und Vögel angelegt.“ Dort lebten nun sechs Amphibienarten, darunter die strenge geschützten Moorfrösche und Kammmolche. Auf einigen ehemaligen Ackerflächen des insgesamt 56 Hektar großen Areals seien Bäume und Hecken angepflanzt worden. Wo früher einmal Äcker bis an Baumgruppen inmitten der hügeligen Gegend herangereicht hätten, grasten nun Rinder.

In der halboffenen Weidelandschaft sind nach Aussage Hennings Baumpieper, Gartenrotschwanz, Feldlerche und Goldammer heimisch geworden. „Auch Kraniche wurden mit ihren Jungen gesichtet.“ Henning verweist auf insgesamt 46 Vogelarten, die in dem Gebiet brüteten. Sie profitierten auch davon, dass Dünger und Pflanzenschutzmittel dort nicht mehr benutzt und Insekten zahlreicher würden.

Das Areal am Gömnitzer Berg ist seit 2009 im Besitz der landeseigenen Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Die Flächen wurden als sogenanntes Ökokonto entwickelt. Der Fachfrau zufolge werden dabei naturschutzfachlich weniger wertvolle Flächen mit Naturschutzmaßnahmen aufgewertet. Die habe die Ausgleichsagentur als Tochtergesellschaft der Stiftung Naturschutz für das Gebiet am Gömnitzer Berg konzipiert und für das Ökokonto Gömnitzer Berg umgesetzt.

Als Bauherr des Fehmarnbelt-Tunnels habe Femern A/S die Ökopunkte bei der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein aus diesem Ökokonto erworben, um seinen Verpflichtungen zur Kompensation von Eingriffen nachzukommen. „Es ist eindrucksvoll, den Erfolg der Maßnahmen zu sehen,“ sagt Judith Flamme, Projektmanagerin für den Bereich Umwelt bei Femern A/S. „Durch die Größe der zusammenhängenden Flächen am Gömnitzer Berg ist das Ökokonto ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein.“

Durch den Verkauf der Ökopunkte würden die Maßnahmen, die Pflege und der Ankauf der Flächen refinanziert. Die Entwicklung wird kontinuierlich beobachtet und bewertet, um den aufgewerteten Zustand beizubehalten, wie „Femern A/S“ erklärt. Die zuständige Untere Naturschutzbehörde prüfe die Einhaltung des Zielzustands des von ihr anerkannten Ökokontos.

Gerrit Werhahn von der Ausgleichsagentur, die auch die Vermittlung geeigneter Maßnahmen an Vorhabenträger übernimmt, unterstreicht die Bedeutung der Ökokonten: „Die Maßnahmen können dort umgesetzt werden, wo sie sinnvoll sind und beispielsweise den Biotopverbund verbessern. Durch effektive Maßnahmen wird zudem der Flächenbedarf reduziert.“

Für den Fehmarnbelt-Tunnel hat „Femern A/S“ nach eigenem Bekunden zur Kompensation von Eingriffen insgesamt 27 Ökokonten mit einer Gesamtfläche von über 200 Hektar und einem Naturschutzwert von mehr als zwei Millionen Ökopunkten im Naturraum Östliches Hügelland erworben.