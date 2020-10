„Mit heißer Nadel gestrickt“: Politik bremst die Verwaltung

Die Plöner Ratsversammlung will vor dem Abschicken von Förderanträgen erst Klarheit über Umfang und Kosten für eine neue Zweifeld-Sporthalle

02. Oktober 2020, 10:19 Uhr

Plön | Bei einer Zweifeld-Sport-Halle mit Tribüne hat die Ratsversammlung noch Redebedarf. Mehrheitlich verschob sie Mittwoch nach langer Diskussion die Debatte in den Ausschuss. Die Verwaltung wollte auf Grundlage eines positiven Beschlusses die Förderanträge für das 4,3 Millionen-Euro-Projekt auf den Weg bringen. Daraus wird nun erst einmal nichts.

Die Stadt plant, wie berichtet, anstelle des TSV-Vereinsheims einen Turnhallenersatzbau für die marode Sporthalle am Schiffsthal, die demnächst abgerissen wird. Mit finanzieller Beteiligung der umliegenden Gemeinden soll das Bauwerk dem Vereinssport zur Verfügung stehen. Geplant sind zudem Räume für TSV, DLRG und Musikzug Plön. Gerechnet wird mit einer Förderung bis zu 90 Prozent.

André Jagusch (CDU) ging alles zu schnell. Er forderte vorab eine Bedarfsanalyse für dieses „größte Neubauprojekt der letzten zehn Jahre“ und erinnerte an das Haushaltsminus von 1,5 Millionen Euro. Selbst bei einer maximalen Fördersumme habe die Stadt zwei bis drei Millionen Euro zu schultern. Als „mit heißer Nadel gestrickt“ wertete Jagusch, dass die Stadt zusätzlich Fördermittel für die Sanierung des Kleinspielfeldes und die Laufbahn im Schiffsthalstadion beantragen möchte. „Wieviele Sparten sind betroffen, müssen wir vielleicht einen neuen Zweckverband Sporthallenbau gründen?“, benannte Jagusch noch zu klärende Fragen. Fördermittel für Sportstätten gebe es fortlaufend.

Tribüne und Zwei-Feld seien noch in keinem Ausschuss erörtert worden, meinte Stephanie Meyer (Grüne): „Warum konzipieren wir das Gebäude nicht als Mehrzweckhalle mit Räumen für Konferenzen, um Einnahmen zu generieren“, brachte sie eine neue Idee ins Spiel.

Es gebe hohen Bedarf, erzählte Bürgermeister Lars Winter, neun Mannschaften des TSV trainierten seit Sperrung der einsturzgefährdeten Halle in Malente, Eutin und Preetz. Man sei dem Breitensport verpflichtet und müsse sehen, wie man die Finanzierung hinbekomme. Dass die Vorlage so „aus der Hüfte geschossen“ sei, begründete der Verwaltungschef mit der knappen Zeit bis Ende Oktober, wenn die Anträge auf Grundlage einer Projektskizze eingereicht sein müssen. Er glaube nicht, dass man noch einmal ein Projekt in solcher Größenordnung zu 90 Prozent gefördert bekomme.