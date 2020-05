Fischereiminister Albrecht in Eutin : Mit Federklappe und Reißnaht Otter vor dem sicheren Tod retten

250.000 Euro aus der Fischereiabgabe des Landes kostete der Otterschutz, der jetzt an Schlei und Trave in die Erprobung geht.

von Michael Kuhr

18. Mai 2020, 16:44 Uhr

Eutin | Die Netze der Binnenfischer und Teichwirte im Land sind schon lange nicht mehr voll. Zu sehr haben Kormorane als Konkurrenz aus der Natur die Fischbestände dezimiert. Lange schicken sich weitere Konkurrenten an, den Fischern die Beute streitig zu machen: die Otter. Sie sind den Fischern im Gegensatz zu den Kormoranen jedoch schutzwürdig. Auch, wenn die meisten Fischotter immer noch im Straßenverkehr sterben, gibt es Bemühungen der Fischer zum Otterschutz, damit die Säuger nicht in den Netzen ertrinken. Mehr noch: die Binnenfischer und Teichwirte fordern auch ein Otter-Managemenet im Land.

Sabine Schwarten, die auch Vorstandsmitglied im Verein „Wasser, Otter, Mensch“ ist, nannte beispielhaft eine Teichwirtschaft in Hanerau-Hademarschen, wo eine Otterfamilie dem dortigen Teichfischer einen Schaden von rund 24.000 Euro beschert habe. Da die Fischer wissen, dass sich das Land mit Entschädigungen doch schwer tut, haben sie mit finanzieller Unterstützung des Landes aus der Fischereiabgabe von rund 250.000 Euro über sechs Jahre in mehreren Projektschritten einen wirksamen Otterschutz entwickelt.

Es gibt zwei geeignete Möglichkeiten: eine Federklappe, die bei sechs Kilogramm Druck des Otters nachgibt, und eine Reißnaht. Beide sind jeweils auf der Oberseite des Reusenkörpers eingenäht. In der Reuse gefangene Otter können diese Öffnungen aufdrücken oder aufreißen und so sicher ins Freie gelangen. Befindet sich kein Otter in der Reuse, kann damit ganz normal und ohne Einbußen gefischt werden.

Diese Lösungen wurden im niedersächsischen Otterzentrum Hankensbüttel an Ottern einem umfangreichen Praxistest unterzogen. Unter den kritischen Augen der Otterschützer konnte der Nachweis erbracht werden, dass die Otter die Reuse über den Ausstieg tatsächlich verlassen können. „Damit wurde ein Ausweg aus dem Konflikt gefunden, mit dem Fischer und Naturschützer gleichermaßen zufrieden sind“, freute sich Minister Jan Philipp Albrecht über das „Erfolgsprojekt“. .

So wurden Nachrüstkits für alle Binnenfischer in Schleswig-Holstein angeschafft. Sie haben sich bereit erklärt, die Vorrichtungen in ihre Fanggeräte zu nähen und so künftig für aktiven Otterschutz zu sorgen.

Minister Albrecht zeigt sich begeisert: „Mit der technischen Innovation ist es gelungen, zukünftig das Leben von Fischottern zu schützen und gleichzeitig die Funktion der Fischreusen zu erhalten.“ Reusenfischerei und Fischotterschutz galten lange Zeit als unvereinbar.

In den vergangenen 20 Jahren haben sich Fischotter nach einem Bestandstief in Westeuropa wieder ausgebreitet. In Schleswig-Holstein hat sich der Erhaltungszustand insbesondere in den vergangenen fünf Jahren stark verbessert. „Der Otter ist flächendeckend im Land verbreitet“, weiß Sabine Schwarten.

Die Vorsitzende der Binnenfischer und Teichwirte brachte gestern im Gespräch mit dem Minister auch den Wunsch ihres Berufsstandes für einen Otter-Berater oder Otter-Manager ins Gespräch. Ihre Gutachten könnten dann die entstandenen Schäden belegen. Schwarten: „Ein Otter-Manager würde auch den Dampf aus der Diskussion nehmen, Argumente in die Verwaltung bringen.“ Sie nannte Zahlen, dass durch Otter allein in Bayern Schäden i Millionenhöhe entstanden sind.

Minister Jan Philipp Albrecht sagte, er werde den Vorschlag perspektivisch im Blick behalten. Es würde keine Entschädigung gezahlt aber eine Dienstleistung erbracht. Und das an Gewässern in Schleswig-Holstein, die für den Artenschutz eine besondere Bedeutung haben. Das allein auf den Otter zu beschränken wäre allerdings zu aufwändig. Auch fachlich hegten die Mitarbeiter der Landesverwaltung ein großes Interesse daran, denn es diene der Verbesserung der Akzeptanz. Derzeit laufe bereits die Kostenermittlung und danach erfolge die Diskussion im politischen Raum.