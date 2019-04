Plön : Mit Experten durch den Apothekergarten

Informationen durch die Initiative Schönes Plön werden bereits im dritten Jahr gegeben.

von Michael Kuhr

25. April 2019, 19:34 Uhr

Plön | Ob als Heilpflanze oder als schmackhafte Zutat in der Küche: Kräuter haben ganzjährig Saison. Besonders frisch und informativ beschildert wachsen sie in Fülle im Apothekergarten vor dem Plöner Kreismuseum. Dorthin laden bereits im dritten Jahr die Initiative Schönes Plön (ISP), die drei Plöner Apotheken sowie Eike Kunst-Fulfs von der Wegwarte von Mai bis September zu Führungen ein.

„Wir haben 95 Spezies in neun verschiedenen Indikationsfeldern“, erklärte ISP-Vorstandsmitglied Dr. Birgit Böhnke, die mit einem bei der ISP angestellten und von den Apotheken finanzierten Mini-Jobber das Areal pflegt. Im Gegensatz zu 2018 habe man in diesem Jahr keine Schäden durch Frost gehabt und lediglich die Einjährigen, Kapuzinerkresse und Gartenbohne, sowie die zweijährige Petersilie nachgepflanzt, weil sie die Trockenheit nicht gut überstanden hätten. Sogar die Artischocke habe den milden Winter überlebt.

„Es gibt viel zu sehen, vieles steht in Blüte“, warb Böhnke für die Führungen, die im Vorjahr jeweils zwischen fünf und 16 Interessierte, je nach Thema, verzeichnet hätten. Außer einem Rückschnitt verwerte man in der Regel die Kräuter nicht: Erstmals habe aber eine Kindertagesstätte um Pflanzen nachgefragt.

Jeweils am ersten Montag des Monats ab 19 Uhr ist Treffpunkt vor dem Museum. Am 6. Mai geht es bei Svea Dethlefs-Grüner (Hof-Apotheke) um „Bewährte Heilpflanzen – Naturheilkräfte in Arzneien“. Sie werde Arzneimittel mitbringen, in denen Heilpflanzen enthalten seien. Insbesondere Anwendung fänden die Wirkstoffe bei Erkältung und für die Verdauung, zählte Dethlefs-Grüner Thymian, Salbei, Fenchel, Rosmarin, Anis und Zwiebel auf. Thema am 3. Juni bei Claudia Krüger (Schloss-Apotheke) sind „Heilpflanzen – Heilen mit den Kräften der Natur“. Eike Kunst-Fulfs spricht am 1. Juli zu „Der kulinarische Blick auf den Garten – Naschen ist gesund“ und am 5. August zu „Der kulinarische Blick auf den Garten – Riechen, Schmecken, Wohlfühlen.“

Die Führungen seien sehr beliebt, meinte Kunst-Fulfs mit Blick auf den bunten Speiseplan, der sich mit frischen Kräutern und ihren ätherischen Ölen gestalten lasse. Den Abschluss bildet am 2. September Frank Niemann (Prinzen-Apotheke) zum Thema „Pflanzenextrakte in Arzneimitteln“. Alle Führungen sind kostenlos und dauern jeweils 45 Minuten. Anmeldungen sind nicht erforderlich.