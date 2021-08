Tennis : Mit einer Unentschiedenserie auf den zweiten Platz

Herren 65 des ETC Grün-Weiß punkten gegen den TC Lütjenburg II

Avatar_shz von Harald Klipp

30. August 2021, 16:48 Uhr

Eutin | Die Herren 65 des Eutiner Tennisclubs Grün-Weiß entwickeln sich zu Unentschieden-Königen. Das Team um Spitzenspieler Ulrich Jekabsons verbuchte in der Sommerrunde mit dem 3:3 gegen den TC Lütjenburg II im dritten Spiel in Serie ein 3:3-Unentschieden.

Der TC Lütjenburg II sei nicht in Bestbesetzung angetreten, meinte Grün-Weiß-Manager Karl-Heinz Bornhöft. Im ersten Einzel sorgte Jekobsons gegen den um sechs Klassen höher eingestuften Karl-Heinz Sieck mit 6:3, 6:4 für die Eutiner Führung. In der zweiten Begegnung hatte Mannschaftsführer Dieter Herzog gegen Peter Hornicke, der sieben Klassen höher eingestuft ist, keine Chance und verlor 2:6, 1:6. Peter Langbehn setzte sich gegen Rüdiger Wertz 6:2, 7:5 durch. Joachim Aust unterlag Dr. Achim Zeidler 3:6, 1:6. So stand es nach den Einzeln 2:2. „Da für uns nur ein Sieg in Frage kam, haben wir dann versucht, beide Doppel zu gewinnen und auch so aufzustellen“, blickt Bornhöft zurück. Dabei kamen im Doppel Klaus Giesler und Mike Gerlach ins Spiel. Im ersten Doppel spielte Ulli Jekabsons mit Mike Gerlach, Klaus Giesler bildete mit Dieter Herzog das zweite Doppel. Herzog/Giesler siegten 6:3, 6:4 gegen Hornicke/Wertz. Jekabsons/Gerlach unterlag Sieck/Buttgereit 3:6, 2:6.

In der Abschlusstabelle erreichte Lütjenburg II mit 14:4 Punkten den ersten Platz; die Eutiner beenden die Saison als Zweite.