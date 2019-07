Mit dem Kanu durch die Stadt

von Michael Kuhr

12. Juli 2019, 15:57 Uhr

Plön | Eine zweistündige Tour mit dem Kanu um das Plöner Stadtgebiet startet am Dienstag, 16. Juli, um 17 Uhr an der Kanustation in der Ascheberger Straße. Kanu, Schwimmwesten und kleine Erfrischungen sind inklusive. Weitere Kanu-Touren finden am Donnerstag, 18. Juli, von 10 bis 12 Uhr und am Freitag, 19. Juli, von 18 bis 20 Uhr statt. Anmeldungen sind bei der Tourist-Info (Telefon 04522/50950) erforderlich.