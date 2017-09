Mit dem frühen Christentum beginnen die Reisen zu Bibliotheken

vergrößern 1 von 1 Foto: juk 1 von 1

von Juliane Kahlke

erstellt am 28.Sep.2017 | 11:26 Uhr

Bibliotheksreisen von der Antike bis zur Gegenwart lautet der Titel der internationalen Tagung, die seit gestern in der Landesbibliothek läuft. Professor Axel Walter (Foto vorne Mitte), der die Forschungsstelle für historische Reisekultur der Landesbibliothek leitet, greift mit diesem Tagungsthema eine Forschungslücke auf, wie er sagte. Bisher habe die Forschung ihre Schwerpunkte auf Buch und Bibliothek gelegt, weniger auf das Reisen zu Bibliotheken. 18 Wissenschaftler nutzen die Gelegenheit, ihre Erkenntnisse vorzustellen.

Zum Auftakt schenkte Professor Konrad Vössing aus Bonn den Kollegen und an die 20 Gästen einen Blick auf Bibliotheksreisen in der Antike. Die ersten Bibliotheken galten der Herrschaftsdarstellung, sagte Vössing. Im antiken Ägypten waren die Bibliotheken Lagerstätten für Papyrusrollen. „Für ein Werk brauchte man schon zwei Bücherschränke“ voller Rollen, wurde Vössing bildlich. Die Rolle habe zu der Zeit als Wissensspeicher gedient, noch nicht als Wissensvermittler. Das Wissen gaben damals Gelehrte weiter, die sich auf der Grundlage der Papyrusrollen und der Zuarbeit von Lese- und Schreibsklaven in Rhetorik übten.

Zum 3. Jahrhundert v. Chr. öffneten Aristoteles und Platon ihre privaten Bibliotheken anderen Gelehrten. Das Büchersammeln wurde Programm. Die späteren Umwälzungen des Hellenismus haben die ersten Formen öffentlicher Bibliotheken hervorgebracht. Auf die Herrscherbibliotheken mit ausgewählten Nutzern folgten erste städtische Einrichtungen, wie die Celsus-Bibliothek in Ephesos, und die Gymnasien-Bibliotheken, die in der römischen Kaiserzeit der ganzen Bürgerschaft zur Verfügung standen.

Doch immer noch reisten nicht die Gelehrten zu den Bibliotheksbeständen. „Vielmehr reisten die Bücher“, sagte Vössing. Denn die Gelehrten ließen kopieren. Oder sie zogen in das Umfeld einer Bibliothek, weil sie dort mit Kollegen diskutieren konnten, was sie im Lesesaal, den es inzwischen gab, ohne Scheu taten.

Veränderungen traten erst mit dem frühen Christentum, und damit der Bindung an die Verwaltung von Schriften und Büchern, bei der es auf die präzise festgehaltene Formulierung ankam, ein, wie Vössing ausführte. Der Kodex, eine gebundene Sammlung von Handschriften, habe wesentlich mehr Fassungsvermögen gehabt, als die Papyrusrollen, habe länger als 200 Jahre gehalten und sei ohne Helfer zu verwenden gewesen. „Damit begannen die Bibliotheksreisen“, sagte Vössing. Zumal die christlichen Gemeinschaften bezahlbare und sichere Unterkunft boten. Der Kodex, der im Gegensatz zur Papyrusrolle mehrere Werke enthielt, etwa auch Kommentar und Polemik zu einem Text, verhalf dem Christentum zum Durchbruch. Der Professor für Alte Geschichte stellte fest: „Bibliotheksreisen beginnen zwar in der Antike, aber erst nach der traditionellen Kultur der Bücherschränke, die eher zum Staunen als zum Reisen anregten.“

Landrat Reinhard Sager hatte zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Forschungsstelle für historische Reisekultur in Deutschland einmalig sei. Dank der Spezialsammlung der Landesbibliothek (16. bis 19. Jahrhundert) und einer Sammlung historischer Landkarten gebe es die Forschung im eigenen Haus sowie den Besuch von Wissenschaftlern aus aller Welt.







Die Kosten übernehmen die Stiftung der Eutiner Landesbibliothek, die Zeit-Stiftung Bucerius, die Freunde der Landesbibliothek und die Wissenschaftliche Buchgesellschaft.