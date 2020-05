Eutin : Mit Aluhut und Grundgesetz: Demo gegen Corona-Beschränkungen

Etwa 50 Menschen äußerten auf dem Markt ihre sehr unterschiedlich begründete Kritik an der Corona-Politik.

von Achim Krauskopf

03. Mai 2020, 17:21 Uhr

Eutin | Gib es jemanden, der sich nicht die Frage stellt, ob die aktuellen Maßnahmen der Politik zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung wirklich alle sinnvoll sind? Die rund 50 Teilnehmer einer unangemeldeten Demonstration auf dem Eutiner Markt am Sonnabend stellen sich nicht nur diese Frage, sie teilen auch die Gewissheit, dass etwas schief läuft in diesem Staate. Dabei dürfte es selten eine Gruppe von Personen geben, die mit so unterschiedlichen Gründen gegen die staatlichen Corona-Restriktionen eintreten.

Eine junge Frau, die wegen angeblich drohender Restriktionen („Wissen Sie nicht, welchem Shitstorm kritische Geister ausgesetzt werden?“) ihren Namen nicht sagen mag, verteilt Zettel mit Informationen über Bücher und Intenet-Kanäle, in denen angeblich die Wahrheit verbreitet werde, die natürlich ganz anders aussieht als das, was man in Zeitungen lesen oder in Nachrichtensendungen hören kann. Es ist eine umfangreiche Liste von Verschwörungstheoretikern sowie Vertretern der „Grenzwissenschaften“.

Dem Redakteur des Ostholsteiners Anzeigers wird mit großer Ernsthaftigkeit offenbart, dass es in Deutschland eine Zensur gebe und alle, die nicht die Linie des Robert-Koch-Instituts verfolgten, mundtot gemacht würden – und sogar wohl noch mehr. Auf den Hinweis des Redakteurs, dass er in seinen mehr als 40 Berufsjahren noch keiner staatliche Zensur ausgesetzt gewesen sei, kommen Erklärungen wie „Dann schreiben Sie nur Mainstream“ oder „Da ist Ihr Medium nicht bedeutend genug.“

Shakespeares schrieb: „Das ist die Seuche dieser Zeit: Verrückte führen Blinde“ . Der Friedenskreis-Aktivist Wolfgang Schiller aus Eutin trägt es auf dem Rücken, auf der Brust prangen Zeilen von Brecht mit dessen Überzeugung, dass der Tag nah sei, an dem das Volk den großen Krieg der großen Herren beenden werde.

Wolfgang Schillers Kritik an der aktuellen Politik, die er dem Journalisten erläutert, ist greifbarer: Alle finanziellen Rettungsschirme würden einer großen Zahl von Menschen nichts nützen: Kulturschaffende, kleine Unternehmer. Es gebe Kreditangebote, die Betroffenen könnten das aber nie zurückzahlen und gerieten so in Abhängigkeit.

Katja Helmbrecht, die Unternehmerin ist, pflichtet bei, nennt aber auch andere Bedenken: Die Methode, wie zurzeit Gesetze auf den Weg gebracht würden, die eindeutig die Grundrechte der Menschen einschränkten, machten ihr große Sorgen. Genau das hat auch Andreas Lorenz bewegt, sich auf dem Markt im Kreis von Grundgesetz-Heften zu präsentieren. Lorenz, vor allem als Vegan-Radler bekannt, nennt eine drohende Impfpflicht mit einem nicht ausreichend getesteten Serum als Beispiel, wie die bürgerlichen Grundrechte bedroht würden. Und er vermisse eine offene Diskussion zur Frage, wie Staat und Gesellschaft auf Corona reagieren sollten.

Die unangemeldete, offenbar nur per Mund-zu-Mund-Propaganda organisierte einstündige „Kundgebung“ blieb von staatlichen Kräften ungestört, obwohl die per Verordnung erlassenen Abstandsregeln nicht von allen Teilnehmern eingehalten wurden. Ein Demonstrant war jedenfalls durch seinen Aluminium-Hut gegen kosmische Strahlung geschützt.