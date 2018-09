Mit 60 im Laufschritt über die Alpen

Der Eutiner Jens-Uwe Tagge hat sich einen außergewöhnlichen Traum erfüllt: Er nahm an dem anspruchsvollen „Transalpine Run“ von Bayern nach Südtirol teil

von shz.de

19. September 2018, 12:23 Uhr

„Diese Eindrücke werde ich nie mehr vergessen“, schwärmt Jens-Uwe Tagge, und seine Augen glänzen. Der 60-jährige Eutiner war Anfang des Monats einer der Teilnehmer am „Transalpine Run“, bei dem Zweier-Teams in sieben Tagen die Alpen queren.

Der Transalpine Run, der von Garmisch-Partenkirchen nach Brixen in Südtirol führt, hat eine Streckenlänge von 257 Kilometern und rund 16 500 Höhenmeter, die zu bewältigen sind, das zählt zu den weltweit anspruchsvollsten Bergläufen. „Mit der Teilnahme habe ich mir einen langersehnten Traum erfüllt“, sagt Tagge.

Gut fünfeinhalb Monate hat sich der Eutiner intensiv auf den seit 2005 jährlich ausgerichteten Mammutlauf vorbereitet, meist auf seiner Lieblingsstrecke rund um den Großen Eutiner See. „Die Steigungen bin ich dann nicht nur einmal, sondern 20 bis 30 Mal gelaufen“, sagt der Sportler, der sich 1992 seiner Laufleidenschaft verschrieben hat. Insgesamt 2200 Kilometer gehörten zu seinem Vorbereitungsprogramm.

Zunächst galt es auch nach einem passenden Partner für das Zweierteam zu finden. Aus Sicherheitsgründen dürfen am Transalpine Run nur Läuferpaare teilnehmen, die sich nicht aus den Augen verlieren dürfen. Auf der Internetseite des Veranstalters gibt es eine Suchbörse, über die Jens-Uwe Tagge einen ebenso begeisterten Langstreckenläufer aus Karlsruhe kennen lernte.

Nach einer gemeinsamen Trainingseinheit, die die Beiden von Grainau auf die Zugspitze und wieder zurück führte, beschlossen sie, gemeinsam zu starten. „Die Chemie zwischen uns stimmte von Anfang an“, erzählt Tagge. Es folgten weitere gemeinsame Trainingseinheiten, bevor es am 2. September an den Start ging. Zur Pflichtausrüstung zählt auch ein rund vier Kilogramm schwerer Rucksack, der neben der Verpflegung auch Schutzkleidung und ein Erste-Hilfe-Paket enthalten muss.

„Es gab jeden Tag fantastische und faszinierende Ausblicke. Ich habe es genossen und so neue Energie gewonnen“, berichtet der Eutiner. Die Frage, ob es ihm denn einmal zu viel geworden sei, verneint Tagge sofort. „Zu keinem Zeitpunkt, ich war voller Adrenalin und bin jeden Morgen euphorisch aufgewacht“, sagt der Langstreckenläufer. Dieses Hochgefühl trug ihn bis ins Ziel nach Brixen, wo er von seiner Frau Monika und den beiden Söhnen Hendrik und Philipp in Empfang genommen und gefeiert wurde.

Während der großen Abschlussparty erhielten alle Teilnehmer, die in der vorgeschriebenen Zeit das Ziel erreichten, ein „Finisher-T-Shirt“ – zu ihnen gehörten auch Jens-Uwe Tagge und sein Partner, die mit 54 Stunden, zehn Minuten und 34,3 Sekunden als 14. in ihrer Altersklasse den Transalpine Run beendeten. Von den 296 gestarteten Teams gaben 80 Paare aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig auf. „Ich habe den Lauf wirklich gut überstanden, hatte nur eine Blase am kleinen Zeh. Das hat mich selbst ein wenig überrascht“, sagt Tagge.

Nach seinen nächsten Zielen befragt meint der erfolgreiche Eutiner Sportler: „Ich habe noch keine konkreten Pläne. Als nächstes steht der Lübeck-Marathon auf dem Kalender. Da werde ich die Strecke erstmals gemeinsam mit meinem Sohn Philipp laufen, worauf ich mich schon freue“, sagt Tagge.

Zunächst steht aber eine Erholungsphase an – obwohl Jens-Uwe Tagge schon ungeduldig wird. „Es kann wieder losgehen. Die Beine kribbeln schon wieder.“