Pansdorf : Mit 2,23 Promille und ohne Führerschein per Auto Essen geholt

Beamte stoppten den 29-Jährigen mit seinem Ford Fiesta in der Eutiner Straße in Pansdorf.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

15. Januar 2021, 12:10 Uhr

Pansdorf | Er war durchgängig mit Fernlicht gefahren – das machte die Polizei stutzig und kontrollierte am Donnerstag kurz vor 22 Uhr einen 29-Jährigen. Der Mann war mit seinem Ford Fiesta in der Eutiner Straße in Pansdorf unterwegs gewesen. Die Beamten nahmen bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahr – ein Test ergab schließlich einen Wert von 2,23 Promille. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folge.

Die weitere Überprüfung des Mannes ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 29-Jährige gab an, dass er bereits am Nachmittag zum Einkaufen ohne Fahrerlaubnis gefahren war und sich nun am Abend Essen nach Hause holen wollte. „Er wird sich hierzu in einen Verfahren erklären müssen“, sagte ein Polizeisprecher.