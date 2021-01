Neustadt : Mirko Spieckermanns Appell: „Zuhause bleiben, Kontakt vermeiden“

Neustadts Bürgermeister rät zur Einhaltung der Corona-Regeln, gesund durch diese Pandemie zu kommen.

von Alexander Steenbeck

14. Januar 2021, 14:01 Uhr

Neustadt | Mirko Spieckermann, Neustadts Bürgermeister, appelliert noch einmal an alle, sich an die bestehenden Corona-Regeln und das Gebot „Wir bleiben zuhause“ zu halten. „Ich weiß, dass uns die Pandemie sehr herausfordert und uns sehr viele Einschränkungen abverlangt. Wichtig ist aber, nie das Ziel aus den Augen zu verlieren, gesund durch diese Pandemie zu kommen und die Anzahl der Neuansteckungen möglichst gering zu halten“, so Spiekermann. Nur so könne die ärztliche Versorgung aufrechterhalten werden und nur so komme man gemeinsam durch diese Krise. „Ein sehr anstrengendes Jahr liegt hinter uns und sicherlich werden uns die nächsten Monate sehr an unsere Grenzen bringen“, so der Bürgermeister weiter und ergänzte: „Daher schaffen wir die kommenden Wochen nur, wenn wir zusammenhalten, die persönlichen Kontakte vermeiden und die Abstände einhalten.“

Um das Ziel zu erreichen, Kontakte zu verringern und Ansteckungen zu vermeiden, wird die Verwaltung der Stadt in den kommenden Wochen die Außenkontakte auf ein Minimum reduzieren. Die Mitarbeiter werden – soweit es geht und außer den Mitarbeiter des Bauhofs – im Home-Office arbeiten. Fast alle Ämter und Einrichtungen Neustadts werden somit für den Publikumsverkehr bis vorerst zum 31. Januar geschlossen. Auf das bisherige Vorgehen der persönlichen Terminvereinbarungen wird weitgehend verzichtet. Persönliche Termine können nur in dringenden Fällen vereinbart werden. Die Terminabsprachen sind direkt mit den Mitarbeiter der Verwaltung zu vereinbaren. Dieses Vorgehen wird ab sofort mit dem Ziel umgesetzt, unnötige Wege innerhalb des Stadtgebietes zu vermeiden und somit Begegnungssituationen zu reduzieren. Diese Regelungen gelten vorerst für den Monat Januar.

Auch die Stadtbücherei wird bis zunächst bis zum 31. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die aktuelle Landesverordnung ermöglicht es der städtischen Einrichtung, einen Abholservice einzurichten. Die Ausleihwünsche nimmt das Team der Stadtbücherei unter 04561/619-610 oder unter buecherei@stadt-neustadt.de entgegen. Der Termin zur Abholung der Medien wird per Telefon mitgeteilt, daher sollte bei der Bestellung per E-Mail eine Telefonnummer mit angeben werden. Auch der Leihverkehr wird ab sofort wieder angeboten. Zurzeit erhält die Stadtbücherei einmal wöchentlich bestellte Medien über den Fahrdienst der Büchereizentrale. Auch die Rückgabe von Medien über den Briefkasten ist wieder möglich. Für alle, die bis zum Ende des Lockdowns Kontakte so weit es geht vermeiden möchten, wird die Leihfrist der entliehenen Bücher und anderen Medien automatisch bis zum 5. Februar verlängert.

Die Stadt Neustadt ist telefonisch unter 04561/619-0 und per E-Mail an info@stadt-neustadt.de erreichbar. Alle Informationen zum Thema „Corona-Pandemie“ sind auf der städtischen Internetseite unter dem Link www.stadt-neustadt.de/coronavirus zu finden.