Berufsorientierung in Plön und Ostholstein : Ministerin zeichnet drei Schulen aus

Bildungsministerin Karin Prien vergibt erneut Berufswahl-Siegel für vorbildliche Berufsorientierung an Schulen in Plön und Ostholstein.

Avatar_shz von oha

25. November 2019, 17:19 Uhr

Plön/Eutin | Die Bildungsministerin Karin Prien zeichnete Schulen im Kreis Plön und in Ostholstein für vorbildliche Berufsorientierung aus. Das „Berufswahl-SIEGEL-SH“ erhielten die Gemeinschaftsschulen Preetz und Schönberg sowie das Förderzentrum Plön. Erneut zertifiziert wurde die Elisabeth-Seibert-Gemeinschaftsschule in Bad Schwartau. Insgesamt zeichnete die Ministerin elf Schulen im Land aus.

Während einer Feierstunde am gestrigen Montag wies die Ministerin daraufhin, dass die Zahl der Schulen mit einem Berufswahl-Siegel-SH stetig wachse. Karin Prien: „Das Berufswahl-Siegel-SH hat sich in den vier Jahren seines Bestehens zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Mittlerweile haben sich 85 Schulen der externen Evaluation gestellt und das Gütezeichen erhalten.“

Die Berufliche Orientierung sei für alle Schulen eine anspruchsvolle Querschnittaufgabe und vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung von Berufs- und Arbeitswelt stellten sich immer neue Herausforderungen. „Die Weiterentwicklung der Beruflichen Orientierung ist von großer Bedeutung, wenn wir beim Übergang von Schule in den Beruf besser werden wollen“ sagte Prien. Das Berufswahl-Siegel leiste da einen wichtigen Beitrag.

Dieses Zertifikat habe die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft intensiviert, einige Schulen hätten die Bewerbung bereits gemeinsam mit ihren Partnern aus der Wirtschaft auf den Weg gebracht. Zugleich sei ein neues und bundesweites Netzwerk von Schulen entstanden, innerhalb dessen sich die Schulen über Berufliche Orientierung austauschten und neue Ansätze für die Weiterentwicklung erfahren könnten. Prien hob hervor, dass in diesem Jahr zum dritten Mal zwei Schulen aus Schleswig-Holstein (Gemeinschaftsschule Mölln und Berufliche Schule Stormarn) mit auf dem Bundesnetzwerktreffen der Siegel-Schulen in Berlin gewesen seien und dort als Botschafterschulen ausgezeichnet worden seien.

In diesem vierten Durchgang des Zertifizierungsverfahrens gab es erstmals die Möglichkeit für Schulen sich zu rezertifizieren, wie das Ministerium mitteilte. Fünf der elf ausgezeichneten Schulen haben das dafür neu entwickelte Verfahren erprobt und können sich nun für weitere vier Jahre mit dem Siegel schmücken. Prien lobte: „Eindrucksvoll haben diese Schulen in den Kriterienkatalogen und Audits gezeigt, wie sich die Berufliche Orientierung an ihren Schulen, auch mit Hilfe der abgestimmten Entwicklungsschritte aus der Erstzertifizierung, in den vergangenen drei Jahren weiterentwickelt hat.“