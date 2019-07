Eutin : Ministerin Heinold besuchte „Erlebnis Natur“

Finanzministerin Monika Heinold nahm auf den spendenfinanzierten Stühlen beim Verein Erna platz. Die Möbel sind für die Bildungsarbeit der Kinder.

von Juliane Kahlke

31. Juli 2019, 16:35 Uhr

Eutin | Ministerin Monika Heinold besuchte am Mittwoch „Erna“. Das „Erlebnis Natur“ in Eutin hat für die Kinder Stühle und Tische gekauft. Die 2000 Euro dafür sammelte der Verein Erna über die Spendenplattform in Schleswig-Holstein www.wir-bewegen.sh.

Die Finanzministerin von Schleswig-Holstein freute der Projektabschluss. „Es ist schön zu hören, dass Sie zufrieden sind, und die Investitionsbank mit der Spendenplattform geholfen hat“, wandte sich Monika Heinold an den Erna-Vorsitzenden Dr. Werner Sach. Sie unterstütze diese regionale Möglichkeit der Schwarmfinanzierung. „Die Politik versucht dem Ehrenamt zu helfen. Deshalb ist es gut, wenn es funktioniert.“

Werner Sach berichtete der Ministerin im neuen Erna-Haus von der Arbeit des Vereins. Dessen Ehrenamtliche bieten den Kindern bis zu 90 Bildungsangebote im Jahr an, darunter 14 Ferienpass-Aktionen, Angebote im Rahmen des „Bildungsspaßes“ der Sparkasse und regelmäßige Gruppenarbeit wie die „Erna-Eulen“.

Wenn die Kinder ein Insektenhotel bauten, gehe es um Integration, sagte Werner Sach. Die drei Standbeine der zertifizierten Bildungsangebote wie Wolfsprojekt oder Nistkastenbau seien das soziale, das ökologische und das ökonomische, letztlich alles, was die Gesellschaft betreffe. Wenn die Kinder ihren ersten Nistkasten bauten, mache sie das sehr stolz.

Werner Sach freute sich mit seinem Stellvertreter Uwe Klüver, dass die Bildungsarbeit nun ein Dach über dem Kopf habe. Noch sei nicht alles fertig, aber der Regen könne ihm endlich egal sein. Während es auf das neue Dach prasselte, erinnerte er daran, wie der Verein bisher für jede Veranstaltung die Hilfsmittel wie Zelt, Stühle, Werkzeuge und anderes zusammenholte. Das falle im Erna-Haus endlich weg.

Während des Gesprächs backten die „Erna-Eulen“ Brötchen und bereiteten Dips zu. Zum Essen mit der Ministerin nahmen sie auf den neuen kindgerechten Stühlen und an den dazu passenden Tischen Platz. Die Möbel hatte der Verein noch Ende 2018 für 30 Kinder eingekauft, kurz nachdem die Spendensumme erreicht worden war. Die 2000 Euro waren innerhalb von sechs Wochen zusammengekommen. Circa 500 Euro davon sind Einzelspenden, 500 Euro gab die Sparkasse Holstein. Den fehlenden Rest überwies die Jürgensen-Stiftung, wie Werner Sach und Uwe Klüver sagten. Klaus Lademann, Leiter Vermögensmanagement Eutin, wies auf die naturnahe Arbeit mit den Kindern und die Nachhaltigkeit der Projekte bei Erna hin – für die Sparkasse Beweggründe, das Geld zu geben.

Nach Aussage von Jana Möglich, der Managerin von wir-bewegen.sh bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein, wurden 263 Projekte (73 Prozent) auf wir-bewegen.sh erfolgreich beendet.