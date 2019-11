Grüne im Kreis Plön : Minister Albrecht: Bei Klimaschutz drängt die Zeit

Energiepolitik und Tierversuche waren beherrschende Themen in Preetz.

24. November 2019, 16:50 Uhr

Preetz | Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) war Sonnabend Gastredner bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes der Grünen. Fragen zu Klimaschutz, Energiewende und zu fragwürdigen Zuständen in einem Tierlabor standen im Zentrum der Diskussion.

Beim Klimaschutz drängt die Zeit, so die Botschaft des Ministers. Wenn man die Lebensgrundlagen bewahren wolle, müsse man den Treibgas-Ausstoß ab 2020 deutlich reduzieren, doch davon sei man derzeit noch weit entfernt. Das werde nur bei tiefgreifenden Umwälzungen in der Gesellschaft gehen, deren Zusammenhalt aber nicht aus dem Auge verloren werden dürfe, Notwendig sei eine Förderung in innovative Alternativen bei Wärme und Verkehr, derzeit seien Förderungen im Bereich der fossilen Energie noch besser als für die Alternativen.

Zur Windenergie sagte Albrecht, dass alle Anlagen vom Land im Hinblick auf den Lärmschutz überprüft worden seien. Die meisten Windräder seien bei der Lärmemission im Bereich des Zulässigen, bei den übrigen seien Nachbesserungen angefordert worden. Das Ziel bleibe, zwei Prozent der Landesfläche für die Windenergie zu erschließen – bei Abständen zwischen 800 und 1000 Metern zu bebauten Flächen. Darüber sei man mit den Herstellern auch im Gespräch.

Die Förderung von Biogas-Anlagen sei grundsätzlich richtig gewesen, aber als Folge sei in einigen Bereichen auch schon zu viel Mais angebaut worden. Deshalb müsste die Gülle-Vergasung durch Fördermittel intensiviert werden. „Damit können wir die Treibhausgase einfangen“, so der Minister. Das Thema werde nun auch auf die Bundesebene getragen.

Aus der Mitgliederversammlung kam die Empfehlung, dass Bauern nicht gegen die Düngemittelverordnung protestieren sollten, sondern eher gegen die Preispolitik der Discounter. Leider hätten die Bauern keinen Einfluss auf die Preise ihrer Waren. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern seien die Deutschen nicht bereit, mehr für Lebensmittel auszugeben, argumentierte der Minister. „Der Preis wird am Markt bestimmt.“

Ein Umdenken sei notwendig, Verbraucher sollten weniger Produkte aus dem Weltmarkt kaufen, stattdessen auf regionale Waren setzen, auch wenn diese teurer seien. Eine Überlegung sei deshalb, dass der Handel auf die eingeführte Produkte einen Aufschlag erheben sollte, der in einen Topf fließen müsste, auf dem Landwirte gefördert werden, die auf mehr Qualität in den Bereichen Umwelt und Klima setzen.

Das Tierversuchslabor Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) steht seit Wochen in der Kritik, in Labors in Hamburg und Niedersachsen sollen Versuchstiere unnötig gequält worden sein. die LPT hat auch ein Labor in Wankendorf. Warum werde dieses Labor nicht geschlossen, lautete eine Frage an den Minister. Die Landesregierung stehe in engem Kontakt zu Niedersachsen und Hamburg, sagte Albrecht. Außerdem sei die Staatsanwaltschaft gebeten worden, Vorwürfe zu prüfen. Die Hinweise seien „erdrückend“, neue Tierversuche würden deshalb vorerst nicht genehmigt.

Bürger fürchten, dass nach der angekündigten Schließung des Labors in Niedersachsen die LPT mehr Aktivitäten nach Wankendorf verlagern könnte, zumal dort bei drei Kontrollen durch das Veterinäramt des Kreises Plön keine Beanstandungen gefunden worden seien.

„Die Tiere brauchen jetzt unsere Stimme“, lautete die Forderung aus dem Saal. Wünschenswert wäre aus Sicht der Grünen ein grundsätzliches Verbot von Tierversuchen.