Sperrung der B430 : Mindestens ein Toter bei schwerem Unfall in Lütjenburg

Zwei Autos stießen frontal zusammen. In einem soll ein sechsjähriges Kind gesessen haben.

von dpa

03. April 2018, 17:07 Uhr

Lütjenburg | Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos ist am Dienstag vor Lütjenburg (Kreis Plön) mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die „Kieler Nachrichten“ auf ihrer Internetseite berichteten, starb einer der beiden Fahrer noch in seinem Wagen. Ein Sprecher der Polizeidirektion Kiel gab an, es habe bei dem Unfall auf der Bundesstraße 430 mindestens einen Toten und mindestens einen Schwerverletzten gegeben. In einem Auto habe wahrscheinlich ein Kind gesessen. Nähere Angaben machte der Sprecher am Dienstag nicht.

Laut „Kieler Nachrichten“ saß neben dem bei dem Unfall gestorbenen Fahrer ein sechsjähriger Junge. Er habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Den eingeklemmten Fahrer des anderen Autos habe die Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten. Der Mann sei von einem Notarzt behandelt worden. Ein Foto der „Kieler Nachrichten“ zeigt von der Unfallstelle ein Bild der Verwüstung mit zwei zerstörten Autos. Warum beide Autos zusammenkrachten, blieb zunächst unklar. Die Bundesstraße 430 wurde in dem betroffenen Abschnitt gesperrt.

