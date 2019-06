Bosau : Millionen-Investition am Strand

Fünf neue Ferienhäuser aus Holz bieten am Bosauer Strand jeglichen Komfort von der Sauna über den Kamin bis zum Whirlpool.

von Michael Kuhr

26. Juni 2019, 11:20 Uhr

Bosau | Dort, wo einst Minigolf und später Tennis gespielt wurde, ist jetzt eine Anlage mit Ferienhäusern entstanden. Direkt am Bosauer Strand haben die Familien Lemke und Steckel in einer GmbH fünf Ferienhäuser gebaut. Seniorchefin Marion Lemke und Tochter Saskia Steckel sprechen über eine Investition von mindestens 2,5 Millionen Euro am Bosauer Strandweg 12. Sie betreiben bereits seit mindestens 30 Jahren 19 Ferienhäuser im Bereich Bliesdorf, Dahme und Kellenhusen.

Über ein Jahr haben sich die beiden Familien mühevolle Zeit genommen, das Areal fein herzurichten. Sie wollen es nun bei einem Tag der offenen Tür am kommenden Freitag, 28. Juni, von 11 bis 15 Uhr interessierten Bosauern zeigen.

Entstanden sind nach dem Umbau der ehemaligen Galerie und der nebenstehenden Betreiberwohnung fünf Ferienhäuser in höchster Qualität. Erst nach einer Nutzungsänderung durch die Gemeinde Bosau konnte das Vorhaben realisiert und drei neue Holzhäuser dazu gebaut werden. So stehen direkt am Strand vor dem Campingplatz jetzt 32 neue Betten für Urlauber zur Verfügung. Die fünf Häuser bieten zwischen vier und acht Betten und 80 bis 145 Quadratmeter Wohnraum – überwiegend mit Saunen, mehreren Bädern mit Whirl-Wannen und TV-Geräten und Schlafzimmern sowie großzügigen Wohnzimmern mit Kaminen auch für die Zeit der Nachsaison. Samarthome erleichtert den Eigentümern den Zugriff auf die Häuser, wenn mal der Lichtschalter nicht gefunden wird oder die Tür geöffnet werden muss.

„Wir haben die Häuser am Bosauer Strand erst seit vier Wochen für die Urlauber in der Vermarktung und sind bereits jetzt bis mindestens Mitte August fast komplett ausgebucht“, freuen sich Marion Lemke und Saskia Steckel. Es gebe sogar schon feste Buchungen für 2020. Die Anlage sei auch attraktiv für die Nebensaison. Was allerdings noch fehlt? Reinigungskräfte (Tel. 0151-21205638).

Und hinter den Häusern haben die Eigentümer mehrere Obstbäume als Ausgleichsflächen für den jetzt neu überbauten Raum gepflanzt. Dort soll nun eine Wildwiese entstehen, die auch von den Häusern abgegrenzt wird. Daneben gibt es übrigens auch Ausläufe für Hunde und Katzen. Wer einmal in den Häusern übernachten möchte, der muss mit einer Tagesrate pro Haus je nach Größe zwischen 145 und 190 Euro in der Haupt- und ab 85 Euro in der Nebensaison rechnen.