Mika Jokschat setzt auf die Wurfdisziplinen

Eutiner PSV-Leichtathleten Jokschat, Garschke und Stender überzeugen beim 37. Pfingstmeeting in Zeven

von Harald Klipp

25. Mai 2018, 19:59 Uhr

Drei Mal konnten die Athleten des Polizei SV Eutin über Siege beim 37. Pfingstmeeting jubeln und zudem einige hervorragende Resultate verbuchen. Über zwei Tage erstreckte sich eines der größten Sportfeste im norddeutschen Raum mit unterschiedlichen Disziplinen. Bei der Jagd nach den Normen für die deutschen Meisterschaften fehlte manchmal nicht viel. Nick Schmahl vom TSV Heiligenhafen überbot am Pfingstmontag die Qualifikationsweite von 6,80 Metern im Weitsprung mit einem Satz auf 6,86 Meter.

In der Altersklasse U18 beherrschte Mika Jokschat die Konkurrenz im Kugelstoßen. In den letzten zwei Versuchen zeigte er seine ganze Klasse und stieß die fünf Kilogramm schwere Kugel auf die neue persönliche Bestleistung von 16,73 Metern. „Ich setze in dieser Saison auf die Wurfdisziplinen und will noch einiges erreichen“, sagt der Sechzehnjährige, der demnächst die 17-Meter-Marke anpeilt. Auch mit dem Speer mit 54,31 Metern war er nicht zu schlagen. Nur knapp an der Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften im Juli in Rostock scheiterten zwei weitere Eutiner. Daniel Garschke kam über 1500 Meter der U18 nach 4:13,70 Minuten ins Ziel, da fehlte nur eine halbe Sekunde. Ebenso knapp verfehlte U20-Hochspringer Lasse Stender mit 1,97 Metern als Zweiter die Norm nur um zwei Zentimeter. Solide 6,23 Meter im Weitsprung spülten ihn auf den Bronzerang.

Nicht ganz zufrieden mit sich war Sprinter Christian Anderson, denn er gewann zwar am zweiten Tag des Meetings den 100-Meter-Lauf in 11,30 Sekunden, doch richtig gefordert wurde er nicht. Über 200 Meter blieb die Uhr bei 22,67 Sekunden stehen, mit denen er auf den fünften Platz kam. Ebenfalls im Finale stand Hanna Ehrich, die sich im Speerwerfen auf 30,86 Meter verbesserte und damit den siebten Platz belegte.