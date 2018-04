Migrationsforum lädt Donnerstag zur Diskussion

von oha

15. April 2018, 23:54 Uhr

Anlässlich der Kommunalwahl lädt das Migrationsforum Ostholstein Mitglieder und Interessierte an diesem Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr in den Ostholstein-Saal des Kreishauses in Eutin ein, um den Kreistagsfraktionen und ihren Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Diskutiert werden sollen die Positionen der Parteien zum Thema der Integration von Migranten sowie deren Pläne für die kommende Wahlzeit.

Hintergrund: Das Migrationsforum Ostholstein ist ein Zusammenschluss von im Kreis Ostholstein tätigen Organisationen und Initiativen, die in der Migrationsarbeit haupt- und ehrenamtlich aktiv sind und ihr vorhandenes Fachwissen und ihre Erfahrungen einbringen. Das Migrationsmanagement des Fachdienstes Soziale Hilfen des Kreises Ostholstein führt die Geschäfte und ist an Diskussionen und Entwicklungen immer direkt beteiligt, so dass ein ständiger Austausch gewährleistet ist. Das Migrationsforum Ostholstein ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden. Zur Zielgruppe gehören alle Einzelpersonen und Familien ohne deutsche Papiere, Geflüchtete, unabhängig vom rechtlichen Status, Eingebürgerte mit Zuwanderungsgeschichte sowie Menschen in binationalen Ehen und Lebensgemeinschaften.