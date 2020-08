Süsel : Middelburger Moor wieder intakt dank „Umweltzen“

Die Organisation „Umweltzen“ hat gemeinsam mit dem Umweltministerium und Freiwilligen das Moor vorm Vertrocknen gerettet.

19. August 2020, 09:50 Uhr

Süsel | Das Moor am Middelburger See kann wieder trinken. Drei Tage lang befreiten die Organisation „Umweltzen“ in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Integrierten Station Holsteinische-Schweiz des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) und etlichen Freiwilligen das Moor von Gehölzen, die dem Moor Wasser entziehen.

„Die Gehölze drohten das Verlandungsmoor langsam, aber stetig in einen Wald zu verwandeln. Dies soll verhindert werden, da intakte Moore mehr Treibhausgase speichern als Wälder, und zudem ein seltenes und schützenswertes Habitat für viele gefährdete Tier und Pflanzenarten darstellen“, erläuterte Carsten Burggraf vom LLUR die Aktion.

Er leitete die Einführung für die Umweltaktiven, die sich anschließend von Jens Rethwisch angeführt an die Arbeit machten. Schon nach kurzer Zeit gab es sichtbare Erfolge, die die Teilnehmer noch mehr motivierten. „Wir können die vielen fleißigen Hände für diese schöne und wertvolle Aktion sehr gut gebrauchen. Allein hätten wir das nicht geschafft“, sagte Burggraf.

„Umweltzen“ wurde Ende des letzten Jahres von Svea Busse, Lisa-Marie Schmidbauer und Genevieve Newey gegründet. Alle drei studieren Nachhaltigkeitswissenschaften an der Universität Kiel. Ihre Organisation gewann bereits einen yooweedoo-Indeenwettbewerb. Über einen Zeitungsartikel, Flyer und sozilae Netzwerke warben sie für die Aktion im Middelburger Moor und erfuhren viel Resonanz. Das nächste Projekt in Arnis ist bereits in Planung.

„Eigentlich war diese Aktion als Camp vorgesehen, doch dann kam Corona dazwischen. Jetzt hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr gemeinsam mit Umweltzen ein weiteres Umweltschutz-Projekt im Rahmen eines Camps veranstalten können“, sagte Burggraf.

In den Pausen erfrischten sich die Teilnehmer mit einem Sprung in den benachbarten Badesee und erholten sich bei einer Yoga-Session, die die ausgebildete Yoga-Lehrerin Newey leitete.