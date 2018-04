Michaela Hopp: Gewinnen schadet nicht

39-Jährige aus Grömitz hat einige Erfahrung vor Foto- und Filmkameras gesammelt / Ihr beeindruckendsten Dreharbeiten erlebte sie mit Mario Adorf

05. April 2018

Der Tipp mit dem Model-Wettbewerb beim sh:z kam aus dem Freundeskreis, selbst hatte Michaela Hopp gar nicht an eine Teilnahme gedacht. Aber die sportliche 39-Jährige aus Grömitz liebt Herausforderungen – und machte sich auf den Weg.

Denn unerfahren ist sie vor der Kamera keineswegs, schon öfter hat sie als Hobby-Model für Fotografen posiert, hat bei der ZDF-Serie „Küstenwache“ erst als Komparsin gearbeitet, später auch kleinere Sprechrollen übernommen. Und bis heute ist sie immer mal wieder in TV-Produktionen zu sehen. Ihr beeindruckendster Dreh, erzählt sie, war mit Mario Adorf.

Trotzdem war das Model-Casting durchaus mit Aufregung verbunden. „Zum Glück hatte mein Freund Zeit und ist mitgekommen“, gesteht sie. Aber ganz ohne ein wenig Lampenfieber, das ist ihre Erfahrung, geht es eben auch nicht: „Wenn man keine Spannung hat, fehlt auch die Ausstrahlung!“

Auch beruflich mag Michaela Hopp Abwechslung. Gelernt hat sie Pferdewirtin, das lag nahe, denn ein Teil ihrer Familie betreibt in ihrem Heimatort Grömitz einen Ponyhof, auf dem sie auch aufwuchs. Derzeit hat sie aber in ein anderes Metier gewechselt und arbeitet im Bereich Werbung und Marketing in der Immobilienbranche.

Bei so viel Wandlungsfähigkeit wundert es nicht, dass Michaela Hopp auch ihre Freizeit sehr vielfältig gestaltet. Eine ihrer Leidenschaften sind die Xletix: Das ist ein Hindernislauf über mehrere Kilometer, bei dem es über Stock und Stein, durch Wasser und Schlamm geht.

Gerne geht sie auch in Konzerte oder ins Theater. Sie outet sich als Fan der Schweizer Komödiantin Hazel Brugger, deren Vorstellung sie kürzlich in Lübeck besucht hat – ein wunderbarer Abend, schwärmt sie. Überhaupt: Mit Michaela Hopp ins Gespräch zu kommen, ist kein Problem. Sie ist selbstbewusst, aber ohne jede Arroganz. Und man findet schnell ein Thema.

Was die Erwartungen an den Contest angeht, bleibt sie cool: „Mein Motto lautet da: Gewinnen ist nicht alles, aber es hat noch keinem geschadet!“