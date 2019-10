Michael Veldboer zurück in Plön

Der 56-jährige Pastoralreferent war Militärgeistlicher bei der MUS / Sein neuer Schreibtisch steht im Büro der Sankt-Antonius-.Kirche

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2019, 16:02 Uhr

Plön | Michael Veldboer ist mit Beginn des Monats Oktober wieder in Plön. Sein Schreibtisch steht im Büro der katholischen Sankt-Antonius-Kirche. Von dort aus kümmert sich der Pastoralreferent um die Öffentlichkeitsarbeit von zwölf Gemeinden der Pfarrei St. Vicelin, deren Hauptsitz Eutin ist.

Das stellt eine Hälfte der neuen Aufgabe des 56-Jährigen dar. Als Mitarbeiter des Erzbistums Hamburg moderiert Veldboer zudem die Erarbeitung eines Präventionskonzepts zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen vor sexueller Gewalt in der katholischen Kirche.

In Nordhorn geboren, studierte Veldboer von 1983 bis 1988 in Münster und Freiburg. Er begann seine berufliche Tätigkeit als Pastoralassistent im Bistum Osnabrück und ging nach Hamburg, wo er 1990 zum Pastoralreferenten aufstieg.

Die Hansestadt gehörte bis 1995 zum Bistum Osnabrück und ist seit einer Neustrukturierung nach der Wiedervereinigung das Erzbistum Hamburg, das heute flächenmäßig größte mit Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Es folgten Stationen in der Pfarrei Hamburg-Winterhude, in Steilshoop und Bramfeld mit dem Schwerpunkt Bildungsarbeit und als Klinikseelsorger im Marienkrankenhaus in Hamburg-Hohenfelde.

Der Diplomtheologe ließ sich bewusst nicht zum Priester weihen und unterliegt daher nicht dem Zölibat. Seit 2013 ist er mit der Eutiner Praxismanagerin Enja Anna-Lena verheiratet.

Von 2005 bis 2018 wirkte Veldboer als Militärseelsorger für die Standorte Plön, Neustadt, Marienleuchte (Fehmarn) und Bad Segeberg. „In 13 Jahren habe ich über 20.000 Soldaten im Bereich Ethik unterrichtet, zehn Prozent davon waren Seelsorgegespräche zu friedensethischen Themen und Anwendung von legitimer Gewalt. Meine Aufgabe war es, Menschen zu eigenständigen Entscheidungen zu begleiten“, schaut Veldboer nach einem Jahr Sondierungsphase auf einen Abschnitt seines Lebens zurück.

Seine Zusatzausbildung als integraler Traumatherapeut komme ihm jetzt zugute, wenn es darum geht, im Erzbistum Hamburg ein eigenes Rahmenschutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt für 19 Pfarreien in Hamburg und Schleswig-Holstein zu entwickeln. Mecklenburg-Vorpommern mit acht Pfarreien erarbeite selbst ein Konzept.

Die 20. „Pfarrei zu den Lübecker Märtyrern“ verfüge bereits über ein Konzept. Er habe zunächst Kontakte zu allen 19 Pfarreien geknüpft, sagt Veldboer, der die Einhaltung von Kriterien nach der MHG-Studie bei der Erstellung von Leitbild, Risikoanalyse und Schutzfaktoren begleitet. Die MHG-Studie war das Ergebnis eines Forschungsprojektes zu „Sexuellem Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“.

Zu den Konsequenzen dieser Studie gehörten gezielte Personalauswahl, polizeiliches Führungszeugnis, verbindlicher Verhaltenskodex, Fortbildung, Vernetzung, Aufzeigen von Beschwerdewegen, Selbstverpflichtung sowie Fehler sofort zu benennen und zu beheben.

Bis Herbst 2018 habe es in Mecklenburg-Vorpommern 53 Betroffene gegeben, in Hamburg und Schleswig-Holstein 50, nennt Veldboer Zahlen zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Seit Herbst seien drei weitere hinzugekommen, die Zahl sei auf insgesamt 106 gestiegen. Bis Herbst 2018 seien 33 Beschuldigte genannt worden, von denen fünf inzwischen als schuldlos rehabilitiert worden seien. Seither seien zwei Beschuldigte neu hinzu gekommen.

„Wenn nur ein potenzieller Täter abgehalten und ein potenzielles Opfer geschützt werden kann, dann hat sich all diese Arbeit gelohnt“, schildert Veldboer die Bedeutung institutioneller Schutzkonzepte.

Als erster offizieller Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit für zwölf Gemeinden (elf katholische und eine evangelische in Ahrensbök) hat er außerdem die Stärkung der Identität der Pfarreien zum Ziel: „Aus zwölf muss eins werden.“ Veldboer plant, einen Öffentlichkeitsausschuss zu bilden, an dem jedermann mitwirken kann – vorausgesetzt, er oder sie ist katholisch.

Michael Veldboer ist in der Regel montags und mittwochs in der Brückenstraße 14 vor Ort und erreichbar unter Telefon 04522/74070 sowie per E-Mail an: veldboer@pfarrei-st-vicelin.de