Nachruf : Michael „Jesus“ Reinhold hat im Alter von 84 diese und seine Welt verlassen

Fast jeder kannte ihn oder hat ihn mal gesehen: der Mann mit Parka und Gummistiefeln auf einem Fahrrad.

von Michael Kuhr

01. März 2021, 16:48 Uhr

Er trug sommers wie winters über Jahrzehnte hinweg einen zerfetzten, ungewaschenen Parka und hatte die viel zu große Kapuze immer weit in sein völlig behaartes und zerzaustes Gesicht gezogen – daraus schauten seine meist verschreckt wirkenden, aber doch irgendwie vertrauenswürdig anmutenden Augen. Die Augen von Michael Reinhold aus Braak, den alle „Jesus“ nannten.

Die Augen des 84-jährigen Einsiedlers haben sich für immer geschlossen. „Jesus“ wird nie wieder mit seinem Müll beladenen Fahrrad in der Region unterwegs sein.

Markenzeichen: Parka, alte Hose, Fahrrad

Eine Hose, vor vielen Jahren irgendwo gefunden, der Parka und immer Gummistiefel, manchmal leuchtend-gelbe, waren seine Markenzeichen. Immer dabei hatte „Jesus“ sein Fahrrad, das er sich – wie viele andere Räder zuvor – vom Sperrmüll besorgt hatte.

Am Lenkrad baumelten stets mehrere mit irgendetwas befüllte blau-weiße Supermarkt-Plastiktüten, auf den Gepäckträger waren meist ganz besondere „Sammlerstücke“ geklemmt und geschnürt, die sich später im Dixi-Klo – seinem gelegentlichen Schlafzimmer – vor seinem überdachten Wohnwagen in Braak wieder fanden.

Manchmal wechselnde Schlafplätze

„Jesus“ war einst mit seiner Mutter und Geschwistern aus Schönwalde nach Braak in der Gemeinde Bosau gezogen. Er „wohnte“ aber auch mal im Dodauer Forst oder auf dem Balkon der Wohnung einer Flüchtlingsfamilie in Eutin, der er sich schon in der Gemeinde Bosau angenommen hatte und deren Kinder er auch morgens in den Kindergarten brachte.

Wohl fühlte er sich im Wald. Dort lebte er, dort ernährte er sich, dort fand er Kräuter gegen kleine Wehwehchen. Michael Reinhold hat seine Lebensweise selbst gewählt, aber nie versucht, damit der Gesellschaft zu gefallen.

Keine staatliche Hilfe beansprucht

Die zivilisierte Gesellschaft hatte nie einen richtigen Platz für einen Mann, der auf der einen Seite in seinem Leben nie für Geld gearbeitet und auf der anderen Seite den Staat auch nie finanziell durch staatliche Hilfen gefordert hatte. Luxus kannte er nicht.

Ich traf meinen Vornamensvetter einmal an einem Eutiner Papiercontainer und kam dabei mit ihm in ein gutes Gespräch. Michael Reinhold kannte komplett die aktuelle politische Entwicklung und diskutierte kundig und klug.

Er wollte unbedingt meine Zeitungen lesen, die ich gerade entsorgen wollte. Ich war nach dem Gespräch beschämt, hatte ich „Jesus“ viele Jahre zuvor ganz anders in meine Werte-Schubladen gesteckt.

Regelmäßige Entrümpelungen

Der Braaker „Jesus“ war ein Messi, wie er im Buche steht. Er sammelte (Wohlstands-)Müll aus der Landschaft heraus, Müll, der sich dann in seiner direkten Umgebung – meist zum Leid der Gemeinde Bosau – wieder fand.

Immer wieder wurde seine Bleibe auf amtliche Anordnung entrümpelt, was „Jesus“ natürlich nicht gefiel. Er machte es den staatlichen Aufräumern aber nicht einfach, klebte Türen zur völlig verdreckten Wohnung zu, machte Feuer im Waschbecken oder goss einfach seine Fäkalien aus.

Zeitweise wurde er im Kampf um seine Welt von der Polizei fixiert, wenn die Entrümpelung stattfand. Wegen Beleidigung wurde er auch schon mal verurteilt und, weil er nicht zum Gerichtstermin gekommen war, polizeilich vorgeführt.

Bescheidenes Refugium

Der wie auch sein biblischer Namensvetter bescheidene „Jesus“ lebte in einem überdachten Wohnwagen. Das ihm überlassene Refugium sah so aus, wie man es von ihm gewohnt war.

Er hatte sich seine eigene Welt gebaut, die er ganz allein auch verlassen hat. Er starb, bekleidet mit seinem Parka, der uralten Hose und den gelben Gummi-Stiefeln.