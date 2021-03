Im Profil : Michael Hesse: Frühstück mit Dave Grohl

Sana-Pressesprecher, Musiker, Fotograf und Familienvater.

von Achim Krauskopf

10. März 2021, 08:00 Uhr

Der 42-jährige Michael Hesse ist auf vielen Feldern unterwegs: Der gebürtige Thüringer hat OP-Pfleger gelernt und viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet, daneben immer Musik gemacht und als Hobby die Fotografie gepflegt. Mit seiner Frau hat er sechs Jahre in England und knapp ein Jahr in Texas gelebt.

Weiterlesen: Die Biografie eines Tausendsassas

Das Paar, Eltern von zwei Kindern (10 und 7), zog 2014 von Köln nach Rixdorf (Kreis Plön). Seine Frau ist als Humangenetikerin am Max-Planck-Institut tätig, Michael Hesse ist Leiter Unternehmenskommunikation, Marketing und PR bei den Sana-Kliniken Ostholstein. Neben musikalischen Solo-Projekten gehört er zu den fünf Musikern der „Weidezaunband“.

Welches Buch lesen Sie gerade?

„A Short History of Nearly Everything“ (deutscher Titel Eine kurze Geschichte von fast allem) von Bill Bryson.

Welches Buch hat Sie am meisten beeindruckt?

„Born a Crime“ (deutscher Titel Farbenblind) von Trevor Noah.

Lieblingsurlaubsort?

Norwegen.

Wo würden Sie gerne einmal hinreisen?

Nach Neuseeland.

Wo möchten Sie nie wieder hinreisen?

Palma de Mallorca.

Wo ist der schönste Fleck in Ost-Holstein?

Natürlich Rixdorf.

Mit wem möchten Sie einmal zusammen frühstücken?

Barack Obama – und mit Rockmusiker Dave Grohl (Foo Fighters)

Welchen Kinofilm haben Sie zuletzt gesehen?

„The Revenant“

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrem ersten Kuss?

Kribbeln im Bauch, aber auch Unsicherheit.

Was sammeln Sie?

Schallplatten und Foto-Ausrüstungen.

Ihr Lieblingsessen?

Die italienische Küche.

Ihre Lieblingsmusik?

Ich bin eigentlich überall zu Hause, aber zurzeit Rock der härteren Gangart.

Ihre Lieblingsfarbe?

Blau.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?

Musizieren und Fotografieren, mit Vorliebe Landschaftsaufnahmen.

Was waren Ihre Lieblingsfächer in der Schule?

Geschichte und Deutsch

Wer ist – die eigene Frau ausgenommen – die schönste Frau der Welt?

Mit ihrer gesamten Ausstrahlung: Michelle Obama.

Welche Poster hingen in Ihrem Jugendzimmer?

Vor allem Curt Cobain und Nirvana.

Wohin ziehen Sie sich zurück, wenn Sie allein sein wollen?

In mein kleines Hausstudio.

In welches Jahrhundert würden Sie gerne eine Zeitreise machen?

Ins 18. Jahrhundert in Nordamerika.

Was war Ihr peinlichster Auftritt?

Als ich in England als Sänger einer Rock-Band mit damals nur mäßigen Englisch-Kenntnissen beim Publikum die Stimmung einheizen sollte, das wurde echt peinlich.

Sie bekommen 1000 Euro und müssen sie sofort ausgeben: Wofür?

Eine neue Gitarre.

Was ist Ihr Lieblingsfußballverein?

Früher mal der 1. FC Köln.

Was machen Sie in 20 Jahren – und wo?

Dann arbeite ich noch und kann als Fotograf und mit den Tantiemen eines Nummer-Eins-Hits mein Leben bestreiten (lacht).

Was war Ihre erste Schallplatte?

Die erste selbst gekaufte war „Achtung Baby“ von U2.

Was wäre Ihr Traumberuf?

Fotograf.

Ohne was wäre das Leben leichter?

Aktuell: Ohne diesen Pandemie.

Was verstehen Sie am anderen Geschlecht nicht?

Das andere Geschlecht. Aber im Ernst: Als großer Verfechter der Gleichstellung sehe ich bei anderen Menschen zwar Eigenarten und Unterschiede, aber ordne ediese nicht unbedingt ihrem Geschlecht zu.

Bei welchem historischen Ereignis wären Sie gerne Augenzeuge gewesen?

Beim Fall der Berliner Mauer.

Welche Rolle würden Sie gerne in einem Theaterstück spielen?

Den Mephisto.

„Wenn ich einen Tag in Berlin regieren dürfte...“

...würde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um der Gleichstellung und dem unermesslichen Wert der Kindererziehung mehr Geltung zu verschaffen.

Welche drei Sachen würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Gitarre, Kamera und ein Notizbuch.

Wenn Sie ein Tier wären, welches am liebsten?

Ein Panda-Bär.

Wovon haben wir Sie gerade abgehalten?

Von der Arbeit an einem Flyer für die Sana-Klinik in Fehmarn.