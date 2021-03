Im Porträt : Michael Hesse: Auf vielen Feldern aktiv

Der Angestellte der Sana-Kliniken ist auch Musiker und ambitionierter Fotograf.

von Achim Krauskopf

10. März 2021, 08:00 Uhr

Eutin/Rixdorf | Natürlich wäre es toll, einen Hit zu landen, ein Stück zu komponieren, das in allen Radiosendern läuft, das einen berühmt und reich macht. Aber trotz aller Liebe zur Musik zieht Michael Hesse dem Singen und Gitarre-Spielen ein anderes Hobby vor: das Fotografieren.

Da könne er etwas ganz für sich machen, während Musik immer ein Prozess sei, bei dem es viele Einflüsse und nicht zuletzt ein stetes Ringen mit den Bandkollegen gebe. „Ich bin Vollblutmusiker, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, dass Fotografieren als Lebensinhalt doch mein absoluter Favorit ist.“

Fotografieren und Musizieren waren bislang in Michael Hesses Leben nicht die wichtigsten Quellen zur Sicherung des Lebensunterhalts: Die längste Zeit seines Berufslebens hat er als OP-Fachpfleger in Krankenhäusern gearbeitet.

Aufgewachsen in der Provinz Thüringens

1978 geboren, wuchs Michael Hesse in der thüringischen Provinz nahe der innerdeutschen Grenze auf. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung als OP-Pfleger, im Alter von 21 Jahren zog er nach Köln, was für ihn einen Sprung in die große weite Welt bedeutete.

Hesse stammt aus einer musikliebenden Familie, hatte als Kind ein paar Jahre Klavierunterricht und spielte in einer Schulband. „Dabei hatte ich 1997 die Chance, zusammen mit Sting auf der Bühne zu stehen, das war in der Leipziger Messehalle und ein eindrucksvolles Erlebnis.“

Sechs Jahre in England

In Köln arbeitete er als Pfleger und spielte in zwei Bands, bis er 2007 zusammen mit seiner Frau nach England zog. Sie arbeitete dort an ihrer Doktorarbeit, er arbeitete als Pfleger und war neben mit der Rockband „Replica“ aktiv.

Die spielte Titel aus der aktuellen Hitparade nach und hatte zwei, drei Auftritt in der Woche. „Das war eine intensive Zeit“", erinnert sich Hesse, zumal er damals nebenbei auch noch Studioprojekte gemacht habe.

Ein Jahr in der Welthauptstadt der Livemusik

2013 zog das Paar mit dem ersten Kind, ein Sohn, für ein Jahr nach Austin in Texas – ausgerechnet die Stadt, die in den USA als die „Welthauptstadt der Livemusik“ gilt. Nach knapp einem Jahr kam die junge Familie zurück nach Köln.

Seine Frau, die Humangenetikerin ist, nahm das Angebot an, am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie eine Forschungsgruppe zu leiten. So kam die mittlerweile vierköpfige Familie nach Plön.

In Rixdorf, dem Gutsdorf in der Nähe von Plön, war zufällig eine Wohnung frei. „Der Rest ist dann Geschichte, was die ,Weidezaunband‘ angeht“, schildert Hesse. Das ist die Band, mit der er die meiste Musik macht.

Drei Jahre Gesangsunterricht

Hinzu kommt ein Musikproduzent in Eschwege bei Kassel, der seit Jahren – auch schon während seiner Zeit in England – immer mal wieder bei Gesangspassagen auf Hesse zurückgreift. Meistens seien das Pop- und Rockstücke, aber auch Schlager sei schon dabei gewesen, berichtet Hesse, der drei Jahre Gesangsunterricht genommen hat. „Schlager ist jetzt nicht so meine Vorliebe, aber warum nicht?"

Gelegentlich werde er auch gebeten, Texte zu lesen. In seinem eigenen, kleinen Studio arbeitet Hesse an eigenen Stücken und arrangiert Aufnahmen der Weidezaunband.

Neustart in Eutin als OP-Pfleger

Bei der Ankunft im Norden war Michael Hesse noch in Elternzeit für die Tochter, bevor er sich in der Region nach einen neuen Job umsah. „Ich wusste, dass ich eigentlich nicht mehr als Krankenpfleger arbeiten will, aber Krankenhäuser sind halt das, was ich kannte, und so habe ich als OP-Pfleger in der Sana-Klinik in Eutin angefangen.“

Über das Qualitätsmanagement der Krankenhäuser sei er bei der Unternehmenskommunikation gelandet. Seitdem habe er sich in dem Bereich „festgebissen“, sagt Hesse und meint eine Reihe von Weiterbildungen, darunter zum PR-Manager. Aktuell studiere er nebenbei Kommunikationsdesign mit dem Ziel des Bachelor-Abschlusses, „weil ich gemerkt habe, dass es genau das ist, was ich möchte.“

Kamera an sich hat mich schon immer fasziniert. Michael Hesse zu seinem Hobby Fotografie

Wie die Musik ist auch die Fotografie ein lebenslang gepflegtes Hobby. Sein Vater habe viel fotografiert, ein Onkel seiner Mutter habe ein Fotostudio betrieben, wo er schon als Kind viel mitbekommen habe, „und Kamera an sich hat mich schon immer fasziniert.“

Weil er in den vergangenen Jahr beruflich sehr viele Porträtfotos habe machen müssen, habe er den Ehrgeiz entwickelt, so richtig in die Materie einzusteigen. „Das ist mittlerweile ein Hobby, das ich fast täglich praktiziere.“

Selbstporträt mit Selbstauslöser

Und mit diesem Beitrag im Ostholsteiner Anzeiger und der Beantwortung der Profilfragen verband Hesse auch gleich eine neue Aufgabe: Die Fotos auf dieser Seite von sich hat er alle selbst geschossen. Die Technik des Selbstauslösers machte es möglich.