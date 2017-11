Messerstecherei: Anklage erhoben

von Constanze Emde

erstellt am 01.Dez.2017 | 00:02 Uhr

Die Auseinandersetzung zwischen rund 20 jungen Menschen verschiedener Nationalitäten mitten auf dem Eutiner Marktplatz hatte Mitte Mai für Aufsehen gesorgt. Der Marktplatz wurde danach von der Polizei zum gefährlichen Ort erklärt (wir berichteten).

Die Lübecker Staatsanwaltschaft teilte auf OHA-Nachfrage mit, dass gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren sowie eine 19-jährige Frau Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben wurde. „Die Angeschuldigten sollen gemeinsam mit weiteren nicht ermittelten Personen am Abend des Tattages unvermittelt auf eine Gruppe junger Menschen losgegangen sein und diese gemeinschaftlich geschlagen und getreten haben“, teilt Dr. Ulla Hingst, Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft mit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei der Angeschuldigten (20 und 21 Jahre) mit Messern zwei Menschen verletzt haben. Einen davon sogar so schwer, dass Ärzte ihm beim Aufwachen in der Klinik erzählten, er habe Glück gehabt, noch am Leben zu sein, wie damals der Betroffene unserer Zeitung sagte.

Insgesamt drei Opfer wurden aufgrund der Schwere ihrer Verletzung in Krankenhäusern behandelt. Nach ersten Ermittlungen war der Angriff am späten Abend die Fortführung „einer Auseinandersetzung, die am selben Tage zu einem früheren Zeitpunkt zwischen Teilen der auf beiden Seiten beteiligten Gruppen stattgefunden hatte“, so Hingst.

Wer war beteiligt? Sowohl unter den Zeugen als auch den Angeklagten sind syrische, deutsche und irakische Staatsangehörige. Teilweise standen diese in verwandtschaftlichen oder partnerschaftlichen Beziehungen zueinander, wie Hingst mitteilt.

Die Anklage liegt derzeit beim Jugendschöffengericht Eutin. Ob dieses die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren bereits eröffnet hat, war gestern nicht zu erfahren. Ebenso offen blieb, ob die Auseinandersetzung zwischen zwei im Drogengeschäft rivalisierenden Gruppen stattgefunden hatte und die Verteilung des Marktes ein wichtiger Konfliktpunkt war.

Das hatten Anlieger und Beobachter der Szenerie damals kurz nach der Messerstecherei berichtet. Unter den zahlreichen Flüchtlingen in den Unterkünften Eutins hatte der Vorfall damals ebenso für Unruhe und Ängste gesorgt. Es soll Einschüchterungsversuche durch Beteiligte gegeben haben.