Neumünster : Messerstecherei: 19-Jähriger am Arm verletzt

Vier Männer prügeln sich. Dann geht einer von ihnen mit einem Messer auf einen wohl Unbeteiligten los.

von shz.de

15. Oktober 2018, 18:54 Uhr

Neumünster | Auf der Klosterinseln in Neumünster stritten sich am Samstagabend vier Männer. Das Streitgespräch mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Zunächst nur zwischen den Vieren, bis dann einer der Männer auf eine weitere außenstehende Person einstach, teilte die Polizei mit.

Das 19-jährige Opfer erlitt eine Stichverletzung am Arm. Der Täter flüchtete zunächst unerkannt vom Tatort.

Die Polizei fahndete sofort und nahm eine Person fest. Die Vernehmungen sollen nun den Tathergang und die Tatbeteiligung klären.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?