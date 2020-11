Unfall bei Bad Segeberg : Mercedes kollidiert auf A23 mit Audi – beteiligte Frau entfernt sich vom Unfallort

Am Samstagabend entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

von Raissa Waskow

02. November 2020, 10:54 Uhr

Bad Segeberg | Auf der A23 in Höhe des Rastplatzes „Forst Rantzau“ hat sich am Samstagabend in Richtung Heide ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 45-jähriger Pinneberger um 18.53 Uhr mit einem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen unterwegs.

Mercedes kollidiert mit Audi

Direkt vor ihm wechselte die Fahrerin eines Vans mit Pinneberger Kennzeichen die Spur, um einen Audi A4 zu überholen. Die Identität der Frau ist bisher unbekannt. Der Mercedes-Fahrer machte eine Vollbremsung und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto kollidierte mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Audi.

Van-Fahrerin entfernt sich vom Unfallort

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen im Anschluss alle drei Unfallbeteiligten und Zeugen auf dem Seitensteifen angehalten haben. Hier sei es zu einem kurzen Gespräch zwischen dem Mercedes-Fahrer und der Fahrerin des Vans gekommen. Die Unbekannte soll sich anschließend entfernt haben und war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Rund 18.000 Euro Sachschaden

Der Mercedes-Fahrer, der 26-jährige Audi-Fahrer aus Rellingen und dessen 31-jährige Beifahrerinzogen zogen sich leichte Verletzungen zu. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 18.000 Euro. Abschleppunternehmen bargen die verunfallten Pkw.

Wer Hinweise zur Identität der Van-Fahrerin geben kann, kann sich beim Autobahn- und Bezirksrevier der Polizei in Elmshorn unter Tel. 04121/40920 melden.

Laut Zeugenaussagen ist die Frau ungefähr 30 Jahre alt und hat einen normale Statur. Sie hat helle Haut und dunkles, welliges Haar, das ihr bis zu den Schultern reicht. Sie sprach aktzentfreies Deutsch und trug eine dickere Jacke.