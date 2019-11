Schönwalde : Menschenkette zu neuem Gedenkort

Landrat und Probst weihen in Schönwalde „Mahnort für den Frieden“ ein. Über 350 Menschen bilden „Menschenkette für den Frieden“.

17. November 2019, 15:44 Uhr

Schönwalde | Mit einer Menschenkette vom Ehrenmal am Friedhof zum neu geschaffenen „Mahnort für den Frieden“ neben der Kirche begingen über 350 Menschen in Schönwalde den Volkstrauertag. Nach der Kranzniederlegung weihten Propst Dirk Süssenbach und Landrat Reinhard Sager den Gedenkort in der ehemaligen Leichenhalle ein. In der Kirche zeigten die Konfirmanden die Ausstellung „Zeitzeugen“, für die sie fünf Schönwalder zu ihren Erinnerungen an Kindheit und Flucht befragt hatten.

Anders als bislang üblich, gab es in Schönwalde diesmal keinen Gottesdienst in der Kirche mit anschließender Kranzniederlegung. „Mit der Menschenkette und dem Gedenkmarsch unternehmen wir den kühnen Versuch, den tradierten Gedenkritus mit modernen, zweitgemäßen Ausruckformen des Erinnerns und Trauern zu verbinden“, rief Bürgermeister Winfried Saak den am Ehrenmal versammelten Menschen zu. Es waren deutlich mehr, als sich in den vergangenen Jahren dort einfanden. Kirche und Kommune hatten gemeinsam nach einem Weg gesucht, das Erinnern wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Dazu gehörte es auch die Bundeswehr, vertreten durch die Patenkompanie aus Eutin, eng in den Ablauf einzubinden. Major Felix Lotzin, Chef der 2. Kompanie des Aufklärungsbataillons 6, erinnerte an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor rund 80 Jahren, „der sich als enthemmter Zivilisationsbruch über Europa, Asien und Afrika ergoss“. Der Offizier lobte den Elan und finanziellen Aufwand, den die Kirchengemeinde in die Schaffung des neuen Gedenkorts gesteckt habe. Lotzin: „Die Toten mahnen uns: Nie wieder, lasst es nicht zu, stemmt Euch Unheil entgegen.“ So bezog er ins Gedenken ausdrücklich auch die ein, „die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.“

Landrat Reinhard Sager zeigte sich beeindruckt von der Beteiligung an der Menschenkette und dem damit verbundenen Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt. Er würdigte das Engagement zur Schaffung der Gedenkhalle, der eine besondere Bedeutung zukomme: „Die Kirchengemeinde Schönwalde gibt dem Ort des Gedenkens mit der heutigen Einweihung dieses Hauses ein neues zeitgemäßes Gesicht.“ Im „Mahnort für den Frieden“ würden Zeugnisse vergangener Gedenkkulturen bewahrt und zugleich der Raum gegeben aktuelle Geschehnisse einzubeziehen. Moderne Projektionstechnik macht wechselnde anlassbezogenen Präsentationen möglich. Die kunstvolle und zugleich zurückgenommene Gestaltung im Inneren bietet Raum zur Besinnung und zum Austausch. Sager bedauerte, dass zu viel Wahrheit in den Worten George Bernard Shaws stecke: „Wir lernen aus Erfahrung, dass die Menschen nichts aus Erfahrung lernen.“ Gegenseitige Achtung und Respekt müssten die Leitlinien des Alltags sein. „Humanität ist unsere Stärke, nicht Hass und Gewalt“, schloss Sager seine Rede, in der er für Einsatz und Schutz von Frieden und Mitmenschlichkeit als höchstes und wichtigstes Gut warb.

Die Bewahrung des Friedens war auch Kern der Ansprache von Propst Süssenbach: „Frieden muss mit allen Kräften und Fähigkeiten gesucht, entdeckt und festgehalten werden.“ Weil Frieden keine Selbstverständlichkeit sei, sei der unaufhörliche Aufruf zu seiner Bewahrung notwendig. In Bezug auf die Mitmenschen bedeute dies, sich selbstlos einzusetzen und einzumischen, wo jemand in Not sei oder ungerecht behandelt werde. Der neue Gedenkort in Schönwalde wolle Menschen an vergangenes Leid und Unrecht, sowie an Krieg und Gewalt erinnern. Die Technik erlaube aber mehr. „Zugleich ist er ein Ort, an dem in gegenwärtigen Katastrophen Trauer und Schmerz mit Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde geteilt werden kann“, beschrieb Süssenbach die Wirkung der Gedenkhalle über Schönwalde hinaus.

Auf Initiative von Schönwaldes Pastor Dr. Arnd Heling war die ehemalige Leichenhalle zum Gedenkort umgebaut worden. 65.000 Euro standen dazu zur Verfügung. Den Großteil konnte die Kirchengemeinde über Fördermittel abdecken. In der Gedenkhalle werden nun auch die Tafeln zum Gedenken an die Gefallenen ihren Platz finden, die bislang auf der Empore und in der Turmhalle der Kirche ihren Platz hatten. Die Gestaltung des Inneren ist das Ergebnis eines Wettbewerbs der Muthesius Kunsthochschule in Kiel, den die Studentin Paulina Seubert für sich entschieden hatte.