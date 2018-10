Meisterwerke der Romantik in Plön

von Michael Kuhr

08. Oktober 2018, 11:56 Uhr

Zum dritten Mal hat das Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön den Pianisten Christoph Soldan eingeladen, diesmal in Begleitung mit den Schlesischen Kammersolisten. Das Konzert findet am Sonntag, 4. November, ab 19 Uhr statt. Neben Werken Mendelssohns und Griegs wird auch Robert Schumanns Klavierquintett erklingen. Karten gibt es ab 12. Oktober für 18 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schneider (Tel. 04522/749900) oder an der Abendkasse. Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten sind eines der erfolgreichsten Kammerensembles Europas, das den Pianisten und Dirigenten Christoph Soldan und die Stimmführer der Schlesischen Philharmonie Kattowitz vereint.