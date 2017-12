Mehrwert Gartenschau: Von Ehrenamt bis Veranstaltungen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 07.Dez.2017 | 00:18 Uhr

Noch gut drei Wochen ist Martin Klehs (Foto) Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, danach ist er für ein Jahr Liquidator – und im neuen Job Fachbereichsleiter für Bürgerservice und Tourismus.

Die Gartenschau endet zwar finanziell mit einem Minus, die Frage jedoch sei, was bleibt: „Viele Veranstaltungsformate wie das Seeparkfest, der Lichtergarten oder die Showküche haben ihren Ursprung in der Gartenschau gehabt und finden weiter statt“, sagt Klehs. Die Messe Lebensart werde auch 2018 fortgeführt, die Pyrogames, ein spektakulärer Wettbewerb der Feuerwerker, kommen – angelockt durch die Gartenschau – erstmals nach Eutin Ende Oktober 2018 und Plietsch-Grün sei Ursprung für das Lernprogramm Erlebnis Küchengarten, so Klehs. Überhaupt sei es grandios, welch’ ehrenamtliches Engagement während und auch nach der Landesgartenschau in Eutin bestehe und die Pflege und den Erhalt im Küchengarten und im Seepark sichere.

Außerdem sei der Anstieg an Besuchergruppen in diesem Jahr, die ganze Paket-Leistungen oder Gruppenreisen nach Eutin buchen, spürbar, hieß es von der Eutin GmbH.

Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt erinnerte daran, dass die Gartenschau Impulsgeber für die Stadtentwicklung ist und war: „Mehr als 90 Prozent aller neugeschaffenen und sanierten Anlagen rund um den Großen Eutiner See bleiben erhalten.“

Von den rund 20 Millionen Euro Investition in das Gelände, die mit Hilfe von Stadt, Land, Bund und EU getätigt wurden, belaufe sich der Eigenanteil der Stadt auf 7,5 Millionen Euro, so Stein-Schmidt.