Eutiner Stadtvertretung : Mehrheit hält trotz der Haushaltslage vorerst am Kauf der Fasaneninsel fest

Bürgermeister Carsten Behnk erhält das Okay für die Berufung gegen Urteil des Kieler Landgerichts.

21. Mai 2020, 15:38 Uhr

Eutin | Die Eutiner kennen „ihre“ Fasaneninsel als Geburtsstätte ihrer Stadt nur vom Ufer des Großen Eutiner Sees aus – bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie Heiko Godow eine ist. Als Schützenbruder und einstiger CDU-Stadtvertreter wusste er nicht nur aus der Historie über die Bedeutung des Eilands zu berichten, er verbindet auch eigene Erinnerungen mit ihr, weil auch er dort geboren wurde und eine Zeitlang auf der Fasaneninsel lebte.

Jahre des Rechtsstreits

Soweit Eutiner Urgesteine zurückdenken können, war die Insel in Privatbesitz. Doch das soll sich nach Meinung der Mehrheit der Stadtvertreter ändern: Nach Jahren des Rechtsstreites und trotz verlorenem ersten Prozess vor dem Kieler Landgericht, halten sie an der Fasaneninsel fest. Sie stimmten in der Stadtvertretung am Mittwochabend in der Sievert-Halle gegen den Antrag der Freien Wähler und gaben dem Bürgermeister nachträglich ihr Okay für die Einlegung der Berufung.

Kommentar von Constanze Emde Warum kein konsequentes Ende?

Die CDU ist bekannt dafür, dass sie auf den Euro schaut, nicht gleich auf den Zug von „machen wir’s halt, gibt ja Fördermittel“ aufspringt und vorgeschlagene Ausgaben der Verwaltung hinterfragt. Warum also nicht auch bei der Fasaneninsel? Das gern zitierte Delta zwischen der von Stadtvertretern vor Jahren beschlossenen Investitionssumme für das historische Eiland und dem eigentlichen Kaufpreis ist so groß, dass selbst das Hoffen auf Wunder nicht ernsthaft einen Stadtvertreter daran glauben lässt, die Insel dafür „geschenkt“ zu bekommen. Warum also noch Geld in einen weiteren Prozess investieren – und Zeit in die wiederkehrenden Diskussionen? Fehlt der Mut, einen Schlussstrich zu ziehen, wenn man doch betont, nicht mehr als eben jene aussichtslosen 365.000 Euro anzubieten? Die Angst der FDP vor weiteren unliebsamen Einträgen in die Geschichtsbücher kann man bei ihrem Standing auf Bundesebene fast ein bisschen verstehen. Doch Grundlage jeder Entscheidung als gewählter Vertreter dieser Stadt sollte doch sein, Für und Wider abzuwägen. Damals war der Wunsch, die Insel als Attraktion zur LGS nutzen zu können, nachvollziehbar. Die LGS war das größte und einzige Projekt der Stadt. Die damit verbundenen heute zahlreichen Projekte der Stadtsanierung begannen erst. Heute stehen neben der Sanierung der Innenstadt der Bau eines Feuerwehrgerätehauses und die Sanierung zweier großer Schulstandorte auf der To-Do-Liste, die finanziert werden wollen – bei sinkenden Steuereinnahmen. Ist es da nicht Zeit, als Stadtvertreter von sich Reden zu machen, weil man zukunftsorientiert entscheidet, sich von alten Zöpfen trennt und den Fokus dorthin lenkt, wo er gebraucht wird? Weitere Investitionen, wie in die Sozialstaffel zugunsten Finanzschwacher oder den Klimaschutz, – oder das Vorantreiben von Projekten für bezahlbaren Wohnraum würden zeigen, dass Politik am Puls der Zeit ist. Das wäre einen Eintrag ins Geschichtsbuch wert. Die Insel als natürliches Kleinod sieht auch in hundert Jahren noch schön vom Ufer aus.

Das Ansinnen der Stadtvertretung reicht bis ins Jahr 2013 zurück: Mittels Beschluss, die Insel zu einem reduzierten Preis von 365.000 Euro zu kaufen (angelehnt an das Wertgutachten im Rahmen der Zwangsversteigerung von 302.000 Euro), wollten sie einst das Eiland zur touristischen Attraktion der Landesgartenschau 2016 machen. Kurz vor der Zwangsversteigerung im März 2013 hatte die Stadtvertretung eine Veränderungssperre erlassen, um die Bewahrung des Kultur- und Gartendenkmals öffentlich rechtlich zu sichern, heißt es in der damaligen Vorlage. Eine Satzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts wurde eigens für den Insel-Erwerb erlassen.

Behnk sieht gute Chancen im Berufungsverfahren

„Es ist nicht nur ein ökologisch wichtiger Fleck in Eutin, sondern auch historisch“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk, der sich aufgrund der Anwaltsberatung vorsichtig optimistisch äußerte, dass Eutin im Berufungsverfahren gute Chancen habe, Recht zu bekommen. „Auslegungen des Gerichtes sind fachlich und handwerklich falsch“, gab Behnk die Worte des Anwaltes der Stadt wieder. Der in Rede stehende Kaufvertrag einer Hamburger Käuferin und die private Nutzung einer Insel sei Privatrecht, die Städtebausanierung öffentliches Recht – „zu so einem konkreten Fall gibt es noch kein Urteil und keine entsprechende Kommentierung“, sagte Behnk.

Stadt hat Mitbestimmungsrechte

„Wir hatten dort eine öffentlich-rechtliche Nutzung vor und auch eine naturschutzrechtliche“, sagte der Bürgermeister. Inwieweit letzteres mit der privaten Nutzung einer Familie als Feriendomizil vereinbar sei, sei fraglich. Es gebe ein Prozessrisiko, das gebe es immer, machte er klar. „Falls das Vorkaufsrecht nicht aufrecht erhalten bleibt, sind wir nicht ohne Werkzeug“, deutete Behnk an. Über Bauplanungsrecht könne weiterhin mitbestimmt werden, welche Nutzung auf der Insel möglich sei. Den Vorwurf des fehlenden Nutzungskonzeptes wies er von sich: „Wir hatten bis jetzt keine Chance, die Insel zu betreten, können also auch nicht sagen, in welchem Zustand die Gebäude sind oder wie sich was nutzen ließe“, sagte Behnk.

Diskussion über die Kosten

Größeren Diskussionbedarf hatten die Stadtvertreter mit Blick auf die Kosten. 2018 soll es laut Behnk ein weiteres Wertgutachten zur Fasaneninsel von der Stadt gegeben haben in Höhe von 450.000 Euro. Die Kaufinteressentin ihrerseits habe ein weiteres in Höhe von etwas über einer Million Euro eingereicht. Die Differenz, die zwischen den im Maßnahmenplan beschlossenen 365.000 Euro und der in Rede stehenden 610.000 Euro im aktuellen Kaufpreis klafft, ist groß.

Freie Wähler halten angestrebten Kaufpreis für unrealistisch

„Sie glauben doch nicht, dass Sie die Insel bei den neueren Werten für den Preis von 365.000 Euro kriegen. Das sollte doch jedem klar sein“, sagte Olaf Bentke, Fraktionschef der Freien Wähler. Seine Fraktion sei nicht generell gegen den Kauf, allerdings verböten sich mit Blick auf die immer verheerendere Haushaltslage der Stadt Grundstücks- und Hauskäufe ohne jede Idee einer Nutzung und Wissen um Folgekosten. Bentke appellierte an die Stadtvertreter, die Berufung zurückzuziehen. „So einen Antrag kann man stellen“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Rachfahl zu Bentke, betonte aber weiter, am alten Beschluss der Stadtvertretung und den 365.000 Euro für den Kauf der Insel festzuhalten – „aber mehr nicht“.

FDP will Chance nicht verpassen

Jens-Uwe Dankert (FDP) hielt ebenso wie Heinz Lange (FWE) eine Rede über die Insel als Alleinstellungsmerkmal. „Die wahre Beziehung zur Insel haben nur die Eutiner. Die Gerichte sind weit entfernt von der Leidenschaft der Bewohner“, sagte Dankert. Nicht alles im Leben rechne sich, so der FDP-Fraktionsvorsitzende, aber er wolle nicht in die Geschichtsbücher eingehen als ein Stadtvertreter, der 2020 die Chance nicht ergriffen hat und gegen den Kauf der Insel stimmte. Die Gebäude auf der Fasaneninsel, wusste Heinz Lange zu berichten, seien in keinem schlechteren Zustand als die Torhäuser. Zur Erinnerung: Deren aufwendige und denkmalschutzgerechte Sanierung kostete Millionen.

Grüne sehen keinen Nutzen

Monika Obieray (Grüne) hielt an der Fraktionsmeinung der ersten Stunde fest: „Wir müssen diese Insel nicht kaufen.“ Es sei naturschutzmäßig sinnlos, dauerhafte Nutzung zu etablieren, die Kosten würden sich mindestens verdoppeln und touristische Anziehungspunkte an der Stadtbucht gebe es mit dem neuen Hotel, den sanierten Schlossterrassen und dem Schloss genug. Ihrem Appell, die Berufung zurückzunehmen, folgten nur die Freien Wähler.