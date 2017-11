Mehrheit für neue Grundschule am See

von Constanze Emde

erstellt am 16.Nov.2017 | 00:24 Uhr

Toiletten, auf die kaum einer gehen mag, Fenster die sich nicht öffnen lassen – Sanierungsstau im ganzen Gebäude. Um einmal außerhalb von Ausschüssen mit den Vertretern der Fraktionen sprechen zu können und ihre Wünsche zu äußern, hatte Christine Ludwig, Direktorin der Gustav-Peters-Grundschule, am Montag zu einem Treffen mit Elternvertretern eingeladen – und am Ende ein gutes Gefühl gehabt.

„Wir haben uns deutlich für den Erhalt des Standortes am Kleinen See sowie für einen Neubau der Grundschule ausgesprochen“, sagte Ludwig auf Nachfrage. Allein die Kosten für eine energetische Sanierung liegen bei rund sechs Millionen, wie ein Gutachten ermittelte, dabei seien noch nicht die aktuellen Anforderungen an modernen Unterricht bedacht. „Wir würden uns wünschen, dass schnell eine Entscheidung getroffen wird, denn die brauchen wir dringend“, sagte Ludwig. Außerdem könnten dann möglicherweise teure Interimslösungen eingespart werden, vermutete die Direktorin. Sie hoffe, dass aus dem gefühlten Konsens von Montagabend im nächsten Schulausschuss am 21. November auch ein Beschluss werde. Denn die Aussagen der Stadtvertreter seien alle „vorbehaltlich der Beschlüsse im Ausschuss“ getroffen worden.

„Wir als SPD wollen keine Flickschusterei, egal bei welcher Schule“, sagte Gabriele Appel, die am Montagabend dabei war. „Die Schule ist abgängig und gehört dringend erneuert“, betont die SPD-Stadtvertreterin.

Auch Monika Obieray (Grüne) spricht von positiven Signalen: „Der Handlungsdruck ist sehr groß, die Schule jetzt schon gammelig, und eigentlich ist der Unterricht dort eine Zumutung.“ Sie hoffe, dass eine Mehrheit für den Antrag der Grünen zur Kostenermittlung eines Neubaus für die Grundschule samt 1,5-Feld-Halle „ohne großen politischen Streit“ möglich ist. „Es wäre Blödsinn, wenn wir da noch Geld für eine Sanierung anstelle eines Neubau investieren. Da muss etwas passieren“, sagt Margret Möller (FDP).

Der Fraktionsbeschluss der CDU zu dem Thema stehe zwar noch aus, „aber die Schule braucht eine schnelle Entscheidung und die müssen wir dringend losgelöst von der Wisser-Schule treffen“, sagte Matthias Rachfahl, CDU-Fraktionsvorsitzender. Die Schule wünsche sich einen eigenständigen Neubau am Kleinen See ohne das ein großes Zentrum für rund 900 Kinder entstehe, was der Fall wäre, wenn Wisser-Schule im Neubau-Gedanken integriert werde, so Rachfahl. Auch er könne verstehen, dass Eltern und Kollegium sich für die ersten Schuljahre eine eigene, kleine Lösung wünschen.

Malte Tech (FWE) hatte bereits mehrfach mit seinen Plänen vorgerechnet, das theoretisch beide Schulen am Standort Platz hätten. „Wir könnten das räumlich trennen, die Kleinen Richtung Kita, die Größeren nach vorn. Aber alles, was wir zusammenhängend bauen können, ist günstiger als alles extra“, warb Tech. Ob der Gedanke mehrheitsfähig ist, werde sich im Ausschuss zeigen. Schule und Eltern sprachen sich bereits dagegen aus.