Mehrheit für Kiesabbau

SPD und CDU setzen F-Plan-Änderung durch

von Bernd Schröder

20. April 2018, 14:04 Uhr

Noch vor der Wahl einer neuen Gemeindevertretung am 6. Mai haben die Gemeindevertreter das Thema Kiesabbau in Kreuzfeld abgeräumt: Eine Mehrheit aus CDU und SPD billigte am Mittwoch die Ausweitung des Kiesabbaus auf einer rund elf Hektar großen Fläche westlich des Holmer Wegs und beschloss dafür die elfte Änderung des Flächennutzungsplans. Freie Wähler, FDP, Bürger-innen für Malente und der Grüne David Kardell stimmten dagegen.

Bereits Ende 2016 hatte die Gemeindevertretung einen „abschließenden Beschluss“ gefasst, der dem Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld eine Ausbeutung der neu erworbenen Fläche ermöglichen sollte. Doch im März 2017 zog die Gemeinde ihren Genehmigungsantrag für die F-Plan-Änderung zurück, weil die Landesregierung noch ein Schallgutachten forderte.

Angesichts des langen Streits um die Ausweitung des Kiesabbaus wurden lediglich bekannte Positionen wiederholt. FDP-Fraktionschef Wilfred Knop, zugleich Dorfvorsteher in Kreuzfeld, bezeichnete den Beschluss als verfrüht. Es stünden noch 20 Hektar Abbaufläche zur Verfügung. „Mit ,ich habe Recht‘ und der Bauindustrie und dem Argument Arbeitsplatzsicherung im Rücken wird man dem Anlieger nicht ausreichend gerecht“, kritisierte er . Denn der Kiesabbau erfolge im Landschaftsschutzgebiet nahe von Wohnbebauung.

Dagmar Nöh-Schüren erneuerte ihre Kritik am Schallgutachten. Der Gutachter habe sich bei seinen Messungen auf Angaben des Betreibers der Kiesgrube verlassen, bemängelte die Fraktionschefin der Bürger-innen für Malente. SPD/Grüne-Fraktionschef Jürgen Redepenning betonte dagegen, es handele sich um einen von der IHK bestellten Gutachter.

Unterstützung erhielten die Abbaugegner von der neuen Gleichstellungsbeauftragten Natascha Lux. Sie teilte die Auffassung, der Gutachter habe die Angaben der Betreiber ungeprüft übernommen. „Es ist schade, dass die Interessen der Anwohner nicht wahrgenommen werden“, rügte sie. Holger Brühl, Fraktionschef der Freien Wähler, sah die Interessen der Anwohner ebenfalls nicht ausreichend gewürdigt. Er sagte außerdem eine weitere Ausweitung des Kiesabbaus voraus: „Eines ist doch wohl klar. Ein Ende ist nicht abzusehen.“ Die nächste Fläche werde folgen.