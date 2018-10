Mehr Zeit für die Familie

Fußballtrainer Dennis Rosenlöcher tritt zurück und will eine Auszeit bis mindestens zum Sommer nehmen

von Harald Klipp

23. Oktober 2018, 23:54 Uhr

Dennis Rosenlöcher hatte am Sonntag sein vorerst letztes Punktspiel als Trainer der SG Scharbeutz/Süsel. Er ist auf eigenen Wunsch zurückgetreten. „Bereits im September habe ich den Wunsch geäußert und so hatten wir Zeit, einen Nachfolger zu suchen und zu finden“, sagt Rosenlöcher.

Der neue Trainer werde in Kürze vom Verein bekannt gegeben. Dennis Rosenlöcher war seit 2013 Trainer des FC Scharbeutz und hat auch die Übungsleitung der Spielgemeinschaft Scharbeutz/Süsel übernommen. Rosenlöcher hielt den FC Scharbeutz lange in der Kreisliga, ehe der Abstieg erfolgte, da Scharbeutz mit dem dünnen Kader damals in der Liga nicht mehr konkurrenzfähig war. Es wurde die Spielgemeinschaft mit dem TSV Süsel gegründet. Zu Saisonbeginn waren die Ziele hoch gesteckt – die SG hoffte auf einen Aufstieg, doch Personalsorgen standen dem Erfolg im Weg.

Beim Trainer selbst kam ein großes Zeitproblem hinzu. „Privat und dienstlich bin ich stark ausgelastet. Es fehlt leider die Zeit, um die Mannschaft zu betreuen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich muss als Trainer als Vorbild vorangehen, doch das kann ich nicht, wenn ich die Termine nicht mehr wahrnehmen kann. Die SG braucht jemand anderen, der die Mannschaft motivieren kann“, erklärt Dennis Rosenlöcher seine Beweggründe. „Daher brauche ich erst einmal bis mindestens Sommer 2019 eine Pause. Ich bin nun seit 42 Jahren mit dem Fußball aktiv verbunden. Jetzt möchte ich auch meiner Familie mehr Zeit widmen und meinen Kindern beim Fußball spielen zusehen. Es ist sicher nicht ein Abschied für immer. Wir trennen uns im Guten.“