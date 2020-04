Kreis Plön : Mehr Verkehrsüberwachung für mehr Sicherheit

Polizei legt Fokus auf Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogendelikte. Zu viele lassen sich durch elektronische Geräte ablenken.

von Michael Kuhr

19. April 2020, 13:23 Uhr

Plön | Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Kreis Plön ist mit einem Plus von sechs Unfällen im Jahresvergleich nahezu gleich geblieben. So ereigneten sich 4114 Unfälle im Kreis Plön. Wildunfälle fließen mit knapp 40 Prozent in die Statistik mit ein, sagte Jürgen Funk, Chef der Polizeidirektion Kiel.

Bei den Unfällen wurden 675 (Vorjahr: 676) Menschen verletzt – ein Mittelwert der vergangenen zehn Jahre. Drei (elf) Menschen kamen auf den Straßen des Kreises bei Unfällen zu Tode. Entgegen dem Landestrend kam es im Kreis Plön zu einem Rückgang der Unfälle von Radfahrern und damit einhergehend ebenfalls zu einem Rückgang der verletzten Radfahrer. 1593 Wildunfälle stellten einen neuen Höchststand dar.

Mehr Kontrollen für mehr Sicherheit

„Die Polizeidirektion Kiel ist weiterhin bestrebt, durch gezielte Verkehrsüberwachung die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, so Behördenleiter Jürgen Funk. Insbesondere solle auch in Zukunft auf die Themengebiete Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogendelikte, Ablenkung durch elektronische Geräte, Gurtpflicht und natürlich Wildunfälle eingewirkt werden.

Bei 3436 Unfällen handelte es sich jedoch um Bagatellunfälle ohne Personenschaden, denen keine Straftat oder bedeutende Ordnungswidrigkeit zugrunde lag. Bei den Unfällen kamen je ein Auto-, ein Rad- und ein Motorradfahrer ums Leben. Von den 675 Verletzten Personen waren 126 (141) Radfahrer, 72 (68) motorisierte Zweiradfahrer, 33 (38) Fußgänger und 444 (430) Personen mit anderer Verkehrsbeteiligung.

144 Unfälle haben Senioren verursacht, den Großteil aktiv am Steuer

49 (56) Unfälle ereigneten sich mit Kindern. 209 (234) Unfälle ereigneten sich mit Senioren. Daran waren Senioren in 173 Fällen aktiv beteiligt. Insgesamt verletzten sich 120 ältere Menschen bei Verkehrsunfällen. Zwei Senioren verstarben nach einem Unfall. 144 der Unfälle haben die Senioren selbst verursacht, die deutlich meisten, 114 (129), als Führer eines Autos. Die Hauptunfallursachen liegen hier mit 40 Fällen in der Vorfahrtmissachtung.

Unfälle mit Fußgängern leicht rückläufig

Die Zahl der Unfälle mit Fußgängern ist im Vorjahresvergleich leicht von 39 auf 35 gefallen. 33 Fußgänger (38) verletzten sich. 130 (142) Unfälle ereigneten sich mit Radfahrern. Dabei verletzten sich 126 Radfahrer,, einer verstarb. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Unfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweiradfahrern um vier Fälle gestiegen. 72 (68) Kradfahrer erlitten Verletzungen, davon vier Mitfahrer. Hauptunfallursache war nicht angepasste Geschwindigkeit.

Weniger Busunfälle

Die Zahl der Bus-Unfälle erreichte 2019 mit sechs den niedrigsten Wert der letzten zehn Jahre. Acht Personen verletzten sich. Die Zahl der registrierten Wildunfälle ist gegenüber 2018 um 7,5 Prozent gestiegen und befindet sich auf dem höchsten Stand der letzten zehn Jahre. 38,7 Prozent aller Unfälle im Kreis Plön waren 2019 Wildunfälle.

Die Alkoholunfälle sind im Vergleich der beiden Vorjahre gesunken, befinden sich aber auf höherem Niveau der Jahre 2012 bis 2016. In 37 Fällen waren Autos an den Unfällen beteiligt. Sechs (sechs) Unfälle passierten unter Drogeneinfluss. 765 (728) Verkehrsunfälle ereigneten sich mit anschließender Flucht – knapp 19 Prozent aller registrierten Verkehrsunfälle.

Zahlreiche Geschwindigkeitsmessungen

Im Kreisgebiet hat die Polizei 2019 erneut umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Insgesamt 88.292 (94.091) Fahrzeugführer wurden überprüft. 12.848 davon waren zu schnell. Die Beanstandungsquote von 14,6 Prozent liegt nur 0,1 Prozent höher als im Vorjahr. Dabei wurden 111 Fahrverbote ausgesprochen, 2018 waren es 156.