Mehr Platz für Räder statt Autos

Avatar_shz von Constanze Emde

12. Dezember 2019, 14:34 Uhr

Eutin | Die Idee, den umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln mehr Raum und Komfort im Stadtzentrum zu geben, kam beim Aufstellen der Fahrradbügel auf den Parkflächen vorm „De-Büx“ in der Lübecker Straße nicht bei allen gut an – das merkten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Acht Fahrradbügel sollen ab Montag in der Lübecker Straße fürs Abstellen freigegeben werden. „Daneben richten wir noch einen Behindertenparkplatz ein“, sagte Timo Falke. Die Fläche, auf der nun die Bügel montiert und in Beton gegossen wurden, hatte die Fahrrad-Initiative zum Parking-Day mit Spiel- und Klön-Angeboten besetzt. Gestern mussten Autofahrer, die die Beschilderung des Halte- und Parkverbots missachteten, die seltene Erfahrung in Eutin machen, abgeschleppt zu werden.