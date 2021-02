Lübeck : Mehr Platz für Menschen ohne Obdach

Die Vorwerker Diakonie erweitert wegen kalter Wetterlage kurzfristig das Unterkunftsangebot.

von Alexander Steenbeck

09. Februar 2021, 09:39 Uhr

Lübeck | Vor dem Hintergrund weiter kritischer Witterungsverhältnisse hat die Vorwerker Diakonie kurzfristig ihr Angebot für Menschen ohne Obdach erweitert. „Der Winter ist noch nicht vorbei, vielmehr sind nun richtig kalte Nächte angekündigt“, sagte Friedemann Ulrich, zuständiger Geschäftsbereichsleiter der Vorwerker Diakonie. „Wir konnten nun kurzfristig eine große Wohnung in Nähe unserer Notunterkunft organisieren. Die Plätze dort stehen ab sofort zur Verfügung.“

Mit Unterstützung einer Wohnungsbaugesellschaft konnte die zusätzliche Unterkunft innerhalb kürzester Zeit einsatzklar gemacht werden. „Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen, die in anderen Einrichtungen nicht klarkommen und sich daher für die Straße entscheiden.“ Bis zu acht weitere Übernachtungsplätze sind so entstanden. Um darüber hinaus möglichst vielen Menschen ohne Obdach einen Schlafplatz anbieten zu können, haben die Notunterkünfte jetzt auch etwaige Hausverbote ausgesetzt. „Leider kommt es in den Einrichtungen immer wieder zu sehr ernsten Vorfällen, die in ein Hausverbot führen können – diese sind nun erst einmal aufgehoben“, erläutert Ulrich.

Das neue Angebot wird von Mitarbeitenden der Vorwerker Diakonie an Plätzen und Treffpunkten von Menschen ohne Obdach bekannt gemacht. Kontakt zum neuen Angebot können Betroffene auch über die Mobilnummer 0170/6387088 herstellen.