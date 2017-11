Mehr Personal für die „Pusteblume“

von Bernd Schröder

erstellt am 22.Nov.2017 | 16:42 Uhr

Der Hauptausschuss hat die Weichen für eine personelle Verstärkung im evangelischen Kindergarten „Pusteblume“ gestellt. Einstimmig beschloss das Gremium, für eine Erweiterung des Stellenplans zusätzlich jährlich 15 000 Euro bereitzustellen.

Das Thema hatte bereits auf der Tagesordnung des Sozialausschusses gestanden, wurde dort aber nicht entschieden, weil es zu einem Missverständnis zwischen Kirchengemeinde und Gemeindeverwaltung gekommen war. Da mit zusätzlich 25 Wochenstunden für eine Erzieherin künftig deutlich weniger Vertretungskräfte benötigt werden, war das Rathaus irrtümlich davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Einsparungen können die Mehrausgaben aber nur teilweise auffangen.

Die Kita hatte darauf hingewiesen, dass bereits eine Bewerberin für die Stelle bereitstehe – angesichts des Fachkräftemangels in diesem Bereich keine Selbstverständlichkeit. Insofern sah der Ausschuss keine Alternative, als dem Antrag zu folgen: „Es wäre fahrlässig von uns, auf so eine Kraft zu verzichten“, sagte Hans-Werner Salomon (CDU). Dennoch wurde über die zusätzliche Ausgabe kritisch diskutiert. Andreas Endler (Grüne) bemängelte eine fehlende Gegenfinanzierung. „Mir fehlt die Diskussion darüber, wie wir die Mehrkosten decken wollen.“ Diese wird nun möglicherweise am Mittwoch, 6. Dezember, nachgeholt, wenn der Hauptausschuss über den Haushalt 2018 berät.

Gudrun Förster (CDU) fehlten Angaben zum Personalschlüssel der Kita. Die lieferte Bürgermeisterin Tanja Rönck. Folge man den Vorgaben des Landesrechnungshofs, liege das Stundendefizit der Pusteblume bei wöchentlich 64 Stunden, erklärte sie. Insofern liege die geplante Erhöhung um 25 Stunden deutlich darunter.