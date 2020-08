Mehr Parkraum für Strandgäste

Parkende Autos in Stadtbecker Straße sorgten für Chaos in Bosau / Gemeinde reagiert mit Halteverbot und zusätzlichen Parkplätzen

von Michael Kuhr

13. August 2020, 09:25 Uhr

Bosau | Der Badestrand mit Bäumen und einer Liegewiese am Großen Plöner See im Luftkurort Bosau ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Hunderte Urlaubsgäste – nicht nur aus der Gemeinde Bosau – und Einheimische aus dem Umkreis tummeln sich dort an diesen sonnenreichen, warmen Sommertagen. Das führt mittlerweile zu einem erheblichen Parkplatzproblem. Die Gemeinde hat jetzt darauf reagiert.

„Die Besucher des Bosauer Strandes haben sogar die Stadtbecker Straße zugeparkt nachdem der Parkplatz am Strand belegt war“, berichtete Bosaus Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU). Das habe bereits zu Einsätzen der Polizei geführt, weil die Durchfahrt mit Gegenverkehr teilweise nur extrem schwer war und zu erheblichen Behinderungen geführt hatte. Rauch: „Die Polizei hat bereits mehrere Anzeigen geschrieben.“

Auf Initiative der Gemeinde und in Absprache mit den Behörden und der Polizei ist die Stadtbecker Straße nun von der Einfahrt an der Gaststätte „Im Dorf“ bis zur Einfahrt in die Strandsiedlung temporär mit einem einseitigen absoluten Halteverbot belegt worden. Das soll die Situation an heißen Sommertagen in Bosau entkrampfen.

Doch wo sollen die Bosauer Strandbesucher parken? Dafür sorgt der Landwirt Christian Friedrichsen aus Windberg. Er hat gegenüber der Einfahrt zur Strandsiedlung eine Koppel zum Parken zur Verfügung gestellt. „Entsprechende Markierungen der Parkflächen sind bereits vorgenommen worden“, sagte Eberhard Rauch. Er dankt Christian Friedrichsen für die Lösung, die zunächst bis 15. September Bestand haben soll.

Fest steht auch, dass das Parken nicht nur am Strandparkplatz, sondern auch auf dem Friedrichsen-Acker kostenlos ist. Nur für das verbotene Parken im absoluten Halteverbot werden die Verkehrsteilnehmer und Strandbesucher zur Kasse gebeten. Auch der Strand ist kostenfrei zu betreten.

Die Diskussion um die Parkplatzsituation am Bosauer Strand als Magnet für den Luftkurort ist nicht neun. So hatte die SPD Ende vergangenen Jahres den maroden Bosauer Haushalt im Blick und wollte am Parkplatz Badestrand einen solarbetriebenen Parkschein-Automaten aufstellen lassen. Doch dafür reichte das karge Licht unter den hohen Bäumen nicht aus. Außerdem schienen die Anschaffungskosten von rund 6.000 Euro als zu hoch sowie die Wartung und Betreuung des Gerätes zu intensiv. Manchen Gemeindevertretern war auch der Gedanke suspekt, dass am Bosauer Strand „Knöllchen“ geschrieben werden sollten.