Mehr Parkplätze durch Striche?

Eutiner Grüne empfehlen eine bessere Ausnutzung des Parkplatzes am Ihlpool durch Markierungen statt zehn Plätzen am Rosengarten

von Achim Krauskopf

03. April 2018, 11:59 Uhr

Während die Stadtvertreter bei den Plänen für die Sanierung der Straße Am Rosengarten intensiv um die künftige Zahl der Parkplätze ringen, wird ein paar Meter weiter auf dem Parkplatz am Ihlpool Parkraum schlicht verschwendet. Darauf weisen die Eutiner Grünen hin und schlagen vor, dem ungeordneten Parken mit Markierungen entgegen zu treten.

Einem Brief an den Leiter des städtischen Bauamtes, Henning Schröter, haben die Grünen ein paar Fotos beigelegt, die Ostersonnabend „zur besten Geschäftszeit“ aufgenommen wurden. „Man sieht sehr deutlich, dass zwischen den Fahrzeugen viel Platz ist, weil alle parken können, wie sie wollen, denn es gibt ja keine Markierungen,“ beschreibt Stadtvertreterin Monika Obieray den Zustand.

Die Grünen regen an, zu prüfen, ob durch geeignete Markierungen einige Parkplätze zusätzlich gewonnen werden können. „Das wäre eine sehr kostengünstige Maßnahme, die die Verwaltung von sich aus vornehmen könnte und würde den Rosengarten entlasten.“ Um eine Antwort auf diese Bitte wird bis zum nächsten Bauausschuss gebeten, der am 18. April tagt.

Das Thema ist für die Grünen nicht neu, sagt Obieray: „Uns ist schon mehrfach aufgefallen, dass am Ihlpol sehr weiträumig geparkt wird. Im Ausschuss stieß unser Hinweis darauf bei Verwaltung und Fraktionen auf kein Interesse. Deshalb haben wir diesmal Fotos gemacht.“

Nach Auffassung der Grünen dürfe man mit vorhandenem Parkraum nicht verschwenderisch umgehen, der mit minimalem Aufwand höchstwahrscheinlich optimaler genutzt werden könne. Monika Obieray schreibt in einer Pressemitteilung weiter: „Das Desinteresse der anderen Fraktionen, welches in dem Zehn-Parkplätze-Antrag der CDU für den Rosengarten im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss gipfelte und von SPD, FDP und FWE geteilt wurde, ist für uns komplett unverständlich. Wir wollen mit unserer Anfrage dazu beitragen, dass es den Fraktionen am 19. April im Ausschuss für Stadtentwicklung leichter fällt, ihren Zehn-Parkplätze-Antrag einzusammeln und für die Flaniermeile Rosengarten mit maximal drei Parkplätzen zu stimmen.“