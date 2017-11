Mehr Geld vom Kreis für Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 03.Nov.2017 | 12:47 Uhr

Das Kinderschutz-Zentrum Kiel sowie der Kreisjugendring (KJR) Plön bekommen vom Kreis Plön mehr Geld für ihre Arbeit. Im Kreishaus unterzeichneten Landrätin Stephanie Ladwig, Brigitte Linke, Leiterin des Kinderschutzzentrums Kiel und Reinhard Heymann, Vorstand des Kreisjugendrings (KJR) Plön die Förderverträge. Zugleich stellten sie den „KinderLeicht-Ordner“ für den Kreis Plön vor, der in neuer Auflage in 4000 Exemplaren erschienen ist und Ansprechpartner, Adressen und nützliche Tipps für junge Eltern enthält.

An das Kinderschutzzentrum gehen ab 2018 rund 19 000 Euro zusätzlich zum jährlichen Zuschuss von 85 000 Euro für 49 statt bisher 39 Beraterwochenstunden. Der KJR erhält ein Projektbudget von je 10 000 Euro für drei Jahre und stockt um diesen Betrag den jährlichen Zuschuss von 68 800 Euro auf.

„Wir wollen im Kreis Plön ein funktionierendes Netzwerk für Kinder und Jugendliche bieten und die Arbeit würdigen“, sagte Ladwig im Hinblick auf die seit Jahren bestehende enge Vernetzung der Institutionen. Die positive Entwicklung sei nicht selbstverständlich. Der Kreis sehe die Förderung nicht als Pflichtaufgabe und reine Aufstockung der Mittel, sondern als Würdigung der Arbeit, ergänzte Tade Peetz, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Brigitte Linkes, die mit Anne-Katrin Wittern Eltern, Kinder, Erzieher und Fachleute aus dem medizinischen Bereich berät, sagte, dass die Anfragen um Unterstützung bei Verdachtsfällen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche von 149 in 2013 auf 205 in diesem Jahr gestiegen seien. Je 50 Prozent der Anfragen kommen von Familien sowie von Erziehern, Lehrern oder Ärzten. Die Beratung ist vertraulich. Unter Telefon 0431/122180 können Termine vereinbart werden, die in der Regel montags im Alten E-Werk in Plön stattfinden.

Der Kreisjugendring finanziert mit dem Geld die Stelle eines hauptamtlichen Bildungsreferenten. Der bisherige Amtsinhaber Peter Kokocinski ist seit März Bürgermeister in Schönberg. Mit der Neubesetzung der Position werde ein Zukunftskonzept für den Ausbau der Jugendverbandsarbeit aufgestellt, sagte Reinhard Heymann vom KJR-Vorstand. Der KJR unterhält in Raisdorf ein Haus, in dem Jugendliche in den Bereichen Küche, Hauswirtschaft und Pflege auf den Hauptschulabschluss und Ausbildungsgänge vorbereitet werden. Der Bereich Service wird in einem KJR-eigenen Lokal, dem „Schwan“ in Preetz, vermittelt. Außerdem gebe es in Preetz eine KJR-Wohneinheit für Jugendliche.

Die „KinderLeicht-Ordner“ werden über Kinderarztpraxen und Familienkinderkrankenschwester Heinke Zurheide vom SOS-Kinderdorf Lütjenburg verteilt, die Willkommensbesuche bei jungen Eltern macht und die Ordner auch über die Klinik Preetz verteilt.